O mistério da onça rara que dura quase 10 anos na região serrana do RJ

“Uma coisa surreal que jamais achei que veria”, pensou o técnico em segurança eletrônica Tales Oliveira, de 27 anos, ao avistar um ponto branco se movimentando entre as pedras em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na manhã de 30 de março deste ano.

Há quase dez anos, um animal com essas características foi visto pela primeira vez no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), em uma região da Mata Atlântica.

A onça-parda branca

O primeiro registro do animal - um macho que tinha por volta de 2 anos de idade na época - foi feito em julho de 2013 por armadilhas fotográficas no Parnaso.

Gonçalves diz que houve outra suspeita de leucismo em onça-parda décadas atrás, mas o caso não foi confirmado porque as imagens do registro eram em preto e branco.

Em 2014, ele olhava as imagens das armadilhas fotográficas que monitoravam os animais do Parnaso quando viu uma onça-parda que não tinha a cor habitual da espécie, que varia entre tons de bege e marrom.

O pesquisador avisou os responsáveis pelas imagens sobre a raridade do bicho. A partir de então, a onça com leucismo ganhou atenção e, em 2018, foi descrita por cientistas na publicação CAT News , da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês).

O mistério da onça rara

“Há outras imagens de onças-pardas durante a noite, mas as câmeras fotografam em infravermelho, e isso dificulta identificar a coloração do animal, por isso não sabemos se ela foi avistada outras vezes (depois de 2013)”, explica a bióloga Cecília Cronemberger, que coordena as armadilhas fotográficas para estudar as espécies da região.