O apelo do criador do ChatGPT ao governo dos EUA por regulação da inteligência artificial

Sam Altman falou no Senado dos EUA sobre o potencial e riscos da IA

O criador do ChatGPT pediu aos legisladores dos Estados Unidos que regulamentem a inteligência artificial (IA).

Sam Altman, CEO da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, falou no Senado dos EUA na terça-feira (16/05) sobre as possibilidades – e armadilhas – da nova tecnologia.