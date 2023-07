O introvertido arquiteto acusado de ser serial killer de mulheres em Nova York

Elas foram apelidadas de "Gilgo Beach Four". Todas eram profissionais do sexo, segundo os promotores.

O promotor distrital do condado de Suffolk, Ray Tierney, disse em entrevista a jornalistas na sexta-feira que "cada uma das quatro vítimas foi encontrada posicionada de maneira semelhante, amarrada de maneira semelhante por cintos ou fita adesiva, com três das vítimas encontradas envoltas em um material do tipo serapilheira".

Ao todo, 11 conjuntos de restos humanos foram encontrados no mesmo trecho de Gilgo Beach entre 2010-11, ligados a nove mulheres, um homem e uma criança. As identidades de quatro, incluindo a criança, sua mãe e o homem, permanecem não identificadas.

Isso incluiu uma busca por "por que o serial killer de Long Island não foi pego" e "mapear as vítimas de assassinato de Long Island", mostram os documentos do tribunal.

A agência de notícias Associated Press informou que ele tem uma filha e um enteado. Um vizinho disse que ele ia ao trabalho todas as manhãs vestido de terno e gravata e carregando uma maleta.

Em uma entrevista no YouTube para um canal especializado em imóveis no ano passado, ele afirmou trabalhar no coração da cidade de Nova York desde 1987, descrevendo-se como um "solucionador de problemas". E acrescentou que seu trabalho ajudou a ensiná-lo a "entender as pessoas".