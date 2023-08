Avião de Prigozhin que caiu na Rússia era da Embraer; pelas normas, Brasil poderia participar de investigação

Dados do site PlaneSpotters, que congrega informações sobre aeronaves, apontam que o avião de Prigozhim foi fabricado há 16 anos em São José dos Campos, interior do Estado de São Paulo, onde fica a sede da Embraer.

Em 2018, durante nova crise financeira, a empresa anunciou um acordo com a americana Boeing, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, que iria adquirir grande parte da empresa brasileira.

Normas de investigação

Por ser o país onde o avião foi projetado e produzido, o Brasil teria o direito de nomear representantes para participar da investigação sobre as causas do acidente.

O que se sabe sobre o acidente?

Segundo as autoridades russas, todas as 10 pessoas - sete passageiros e três tripulantes - a bordo do jato particular pertencente Prigozhin morreram quando a aeronave caiu perto da cidade de Tver.