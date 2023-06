Por que Rússia usa mercenários do grupo Wagner em guerra; resumo

Há 33 minutos

Por que Rússia usa mercenários do grupo Wagner em guerra? A BBC News Brasil faz um resumo de questões-chave envolvendo o grupo de mercenários.

O grupo Wagner contribui com soldados e dinheiro para a Rússia. O grupo também é conhecido por seu estilo de combate mais agressivo e pouco convencional.

Além disso, especialistas dizem que Putin se beneficia dos métodos pouco convencionais do Wagner, que não poderiam ser adotados abertamente por tropas oficiais.

O número não é grande dentro do universo militar russo. A Rússia possui mais de 1 milhão de militares, além de 900 mil funcionários civis que trabalham na defesa. Cerca de 5 mil soldados do Wagner marcharam rumo ao Kremlin na curta rebelião de junho.

Mas o Wagner é um dos grupos que mais cresceram nos últimos anos. Isso acontece porque o Wagner consegue recrutar prisioneiros russos para combater na Ucrânia. Fontes americanas dizem que 80% das tropas do Wagner na Ucrânia são formadas por ex-prisioneiros russos.

O Wagner conduz algumas das operações militares mais delicadas da Rússia, como na batalha pela cidade de Bakhmut , no leste da Ucrânia.

Um comandante militar ucraniano disse que o Wagner tem um estilo de combate mais agressivo e menos convencional, e que surpreende seus inimigos no campo de batalha.

"Os soldados do Wagner avançam abertamente sob fogo em nossa direção, mesmo que vários deles estejam caindo pelo caminho, mesmo que de 60 pessoas em seu pelotão restem apenas 20. É muito difícil resistir a uma invasão dessas. Não estávamos preparados para isso, e estamos aprendendo agora", disse um comandante ucraniano em Bakhmut à BBC.

Outro motivo pelo qual a Rússia emprega os serviços do Wagner é a chamada "negação plausível" — o uso de agentes privados permite que o governo russo negue o envolvimento em operações controversas.

A Rússia por vezes se distancia do Wagner quando julga conveniente. Em janeiro, o ministério russo da Defesa não reconheceu que havia combatentes do grupo lutando na Ucrânia, provocando a ira de Prigozhin .

O grupo também é "usado pelo Kremlin para impor a disciplina no campo de batalha“, de acordo com Marina Miron, especialista do Kings College, em Londres.