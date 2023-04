Os 'navios fantasmas' russos acusados de sabotagem no Mar do Norte

Acredita-se que navios russos estariam preparando planos de sabotagem para o caso de uma guerra com as potências ocidentais

A Rússia tem um programa para sabotar parques eólicos e cabos de comunicação no Mar do Norte, segundo uma investigação conjunta de emissoras públicas na Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia.

Elas dizem que a Rússia possui uma frota de embarcações disfarçadas como barcos de pesca e navios de pesquisa no Mar do Norte.

A BBC entende que as autoridades britânicas estão cientes de que navios russos se movimentam pelas águas do Reino Unido como parte do programa.