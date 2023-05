Por que Rússia acusa Ucrânia de tentar matar Putin com drones

Crédito, Reuters Legenda da foto, Imagem do suposto incidente com drone

Há 1 hora

A Rússia diz que derrubou dois drones que tinham como alvo o Kremlin, em Moscou, na noite de terça-feira (2/5) e acusa a Ucrânia de tentar matar o presidente russo, Vladimir Putin.

Imagens não confirmadas e divulgadas em redes sociais parecem mostrar um objeto voando sobre o Kremlin antes de uma pequena explosão.

A Ucrânia diz que não teve nada a ver com possíveis ataques de drone.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse por meio de um porta-voz que a Ucrânia estava se concentrando em libertar seu próprio território depois que a Rússia invadiu o país no ano passado.

Outro funcionário disse à BBC que o incidente relatado indicava que a Rússia poderia estar "preparando uma provocação terrorista em larga escala" na Ucrânia.

Legenda do vídeo, ASSISTA: Vídeo russo circula após acusações de ataque ao Kremlin

A Rússia disse que os dois drones que visavam o Kremlin foram desativados usando tecnologias de radares eletrônico.

O porta-voz de Putin disse que o presidente russo não estava no Kremlin no momento do incidente.

Em um comunicado, o Kremlin disse: "Ontem à noite, o regime de Kiev tentou realizar um ataque à residência do presidente da Federação Russa no Kremlin com veículos aéreos não tripulados".

Moscou disse que considerou isso "como um ato terrorista planejado e uma tentativa de assassinato do presidente", e a Rússia "se reserva o direito de tomar medidas retaliatórias onde e quando for considerado necessário".

Putin tem uma proteção pessoal muito alta e o editor da BBC para a Rússia, Steve Rosenberg, diz que é surpreendente pensar que os drones possam ter chegado perto do Kremlin.

Putin continuaria a cumprir sua agenda normalmente, disse o Kremlin. Ele estava trabalhando em Novo Ogaryovo, nos arredores de Moscou, na quarta-feira.

Imagens postadas nas redes sociais russas mostraram fumaça sobre o centro de Moscou nas primeiras horas da quarta-feira.

Fragmentos dos drones caíram no local do incidente, mas ninguém ficou ferido e não houve danos aos edifícios, disse o Kremlin.

O Kremlin também observou que o incidente ocorreu pouco antes do desfile do Dia da Vitória na Rússia, em 9 de maio, no qual é esperada a presença de autoridades estrangeiras.

O desfile deve ocorrer conforme planejado, segundo as agências de notícias russas, citando o Kremlin.

"O que aconteceu em Moscou obviamente foi planejado para agravar a situação antes de 9 de maio", disse o porta-voz presidencial ucraniano Serhiy Nikiforov.

O prefeito de Moscou anunciou na quarta-feira a proibição de voos não autorizados de drones sobre a cidade.

Os voos de drone exigiriam uma autorização especial do governo, disse Sergei Sobyanin.

Diversas cidades russas já haviam anunciado que reduziriam as comemorações do Dia da Vitória deste ano.

As autoridades russas citaram razões de segurança e ataques de forças pró-ucranianas para as mudanças.