O que se sabe sobre explosão em comício que deixou dezenas de mortos no Paquistão

Ao menos 35 pessoas morreram em uma explosão no Paquistão durante um ato organizado por um partido islâmico.

Pelo menos 200 pessoas também ficaram feridas na explosão no distrito de Bajaur, no noroeste, onde o partido Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) realizava um encontro.

Uma operação de resgate para socorrer os feridos está em andamento e a motivação por trás do possível ataque terrorista, segundo as informações da polícia, ainda não está clara.

As forças de segurança isolaram a área e alertaram que o número de mortos pode aumentar.

Centenas de pessoas participaram da convenção de trabalhadores da JUI-F na cidade de Khar, no distrito tribal paquistanês de Bajaur, província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão.

As imagens transmitidas na TV local mostram ambulâncias transportando feridos para o hospital, e algumas estão sendo levadas de helicóptero para a cidade vizinha de Peshawar para atendimento.

As autoridades declararam uma emergência de saúde no hospital distrital.

Algumas pessoas gravemente feridas aguardam nos corredores das clínicas de saúde, que enfrenta dificuldades para lidar com o alto número de vítimas.

O JUI-F é um importante partido político religioso e faz parte da coalizão do governo no parlamento do Paquistão.