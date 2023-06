A busca por Wilson, cão que foi crucial no resgate de crianças na selva na Colômbia

Enquanto o país continua comemorando o resgate com vida das quatro crianças que desapareceram por 40 dias na selva após a queda do avião em que viajavam, os militares tentam encontrar o último dos perdidos: o cão de buscas Wilson.

Este pastor belga de seis anos foi a chave para encontrar várias das pistas que indicavam que as crianças estavam vivas e sozinhas no meio da selva.

Vários relatos até indicam que em algum momento o cachorro encontrou as crianças sozinho e passou um tempo com elas.

'Desorientado' na selva

As crianças foram finalmente encontradaos em 9 de junho, graças aos esforços dos militares e de um grupo de indígenas. Agora eles estão se recuperando em um hospital em Bogotá, capital do país.

No acidente da aeronave, todos os tripulantes morreram, exceto as crianças, incluindo a mãe, uma liderança indígena e o piloto.

O cachorro foi muito importante nos primeiros esforços de resgate e ajudou a manter viva a esperança de que as crianças ainda estivessem vivas quando encontrou uma mamadeira rosa no meio da vegetação.

No entanto, antes de se perder, várias pistas indicam que Wilson pode ter alcançado as crianças primeiro, acompanhando-as por um tempo.

'Amigo de quatro patas'

Cáceres acrescentou que as crianças falaram "do cachorrinho que se perdeu, que não sabem onde estava e que os acompanhou durante algum tempo".

Acrescenta-se a esta pista que os militares afirmam ter "encontrado pegadas que seriam as dos menores e muito próximas também as que podem ser do cão".

Durante uma visita às crianças no hospital do comandante das Forças Armadas, Helder Fernán Giraldo Bonilla, as meninas Lesly e Soleiny entregaram-lhe alguns desenhos que parecem ser do cachorro Wilson.