Equador: a megaoperação militar para transferir líder de quadrilha acusado de ameaçar candidato assassinado

Milhares de soldados e policiais do Equador participaram de uma operação para transferir um conhecido líder de uma quadrilha criminosa para uma prisão de segurança máxima.

José Adolfo Macías, conhecido como Fito, é o líder de Los Choneros, uma das gangues criminosas que operam no Equador. Ele é acusado de enviar ameaças de morte ao candidato presidencial Fernando Villavicencio.

A transferência de Fito para um presídio de segurança máxima foi feita neste sábado (12/8), três dias depois de Villavicencio, cuja campanha focava no combate à corrupção, ter levado três tiros na cabeça.

Segundo Villavicencio, um emissário de Fito o advertiu. “Se eu continuar… mencionando Los Choneros, eles vão me quebrar”, comentou em um programa de televisão.

Comoção

No entanto, o crime disparou nos últimos anos, agravado pela presença crescente de cartéis de drogas da Colômbia e do México.

No sábado, o partido de Villavicencio, Construye, anunciou que sua companheiro de chapa, Andrea González Náder, o substituiria como candidato presidencial.

No entanto, não houve clareza por parte do Conselho Nacional do Equador (CNE) sobre a candidatura de González Náder. Segundo a lei, você não pode desistir de sua candidatura a vice-presidente para concorrer à Presidência.