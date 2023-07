Por que Elon Musk resolveu trocar logo do Twitter por 'X'?

A CEO do Twitter, Linda Yaccarino, revelou o novo logo da plataforma de rede social — um X branco sobre um fundo preto — que vai substituir o icônico pássaro azul.

A forma de se referir aos "tuítes" também será substituída, de acordo com o proprietário da plataforma, Elon Musk , e as postagens serão chamadas de "Xs".

Musk mudou sua foto de perfil, colocando a imagem do novo logo, e adicionou "X.com" à sua bio no Twitter.

No domingo (23/7), o bilionário havia afirmado, pela plataforma, que queria mudar o símbolo do Twitter. "Em breve, daremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros", tuitou.

Depois, ele compartilhou uma foto da nova marca "X" projetada na lateral da sede do Twitter em San Francisco, nos EUA.

Ele postou uma imagem de um "X" cintilante no Twitter e, mais tarde, em um chat de áudio no Twitter Spaces, respondeu "sim" quando perguntado se o logo do Twitter mudaria.