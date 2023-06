Quatro crianças perdidas na selva colombiana são achadas com vida após 40 dias desaparecidas

Crédito, Colombian Military Forces/Handout via REUTERS Legenda da foto, Irmãos foram encontrados após mais de um mês de buscas e da mobilização de 150 agentes

Há 1 hora

As autoridades colombianas confirmaram nesta sexta-feira (09/06) que as quatro crianças que haviam desaparecido há 40 dias na floresta foram encontradas com vida.

As quatro crianças — irmãos de 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses — sobreviveram à queda de um avião, na qual morreu a mãe deles e mais dois adultos (incluindo o piloto).

O acidente ocorreu em 1º de maio.

Segundo o jornal El Tiempo, "as forças militares encontraram as quatro crianças com sinais de desidratação e picadas de insetos". Ainda de acordo com a reportagem, as crianças no geral estão bem e estão sendo transferidas de helicóptero para a cidade de San José del Guaviare, onde receberão tratamento médico.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comemorou a notícia no Twitter: "Uma alegria para todo o país! As 4 crianças que se perderam há 40 dias na selva colombiana apareceram vivas."

Crédito, Colombian Military Forces/Handout via REUTERS Legenda da foto, Pequeno avião caiu em 1º de maio, matando todos os adultos — inclusive o piloto

O avião que caiu era de pequeno porte e fazia o trecho Araracuara - San José del Guaviare. A região onde o avião caiu tem poucas estradas e é de difícil acesso por água, por isso o transporte aéreo é comum.

O piloto relatou problemas no motor minutos antes de o avião desaparecer do radar, segundo a agência de resposta a desastres da Colômbia.

Vestígios de vida

Crédito, Colombian Military Forces HANDOUT/EPA-EFE/REX/Shutterstock Legenda da foto, Fruta mordida foi encontrada na floresta em meio às buscas pelas crianças

Quando as autoridades chegaram ao local do acidente, encontraram apenas os corpos sem vida dos adultos. Como não havia vestígios das crianças, iniciou-se uma intensa busca conduzida por militares e indígenas.

Os esforços para encontrar as crianças se intensificaram em meados de maio, depois que as equipes encontraram um "abrigo improvisado feito de gravetos e galhos", o que as levou a acreditar que havia sobreviventes.

Algumas imagens divulgadas pelos militares colombianos mostraram tesouras e um prendedor de cabelo em meio à densa vegetação da floresta.

Eles também encontraram uma garrafa e uma fruta meio comida em uma área distante de onde o avião caiu.

"Presumimos que as crianças que estavam dentro da aeronave estejam vivas. Encontramos alguns vestígios em uma posição diferente e distante de onde a aeronave caiu (...) Também encontramos um possível local onde as crianças podem ter se refugiado, e continuamos a busca", disse um porta-voz do exército em 18 de maio.