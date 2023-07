Os 10 trabalhos com maior potencial de crescimento

Especialista em sustentabilidade ambiental é uma das áreas com maior portencial, segundo levantamento

Os trabalhos que serão mais procurados no futuro já existem.

Apesar dos temores de que o desenvolvimento tecnológico termine com grande parte dos empregos, especialistas da área projetam uma forte aceleração no surgimento de novas oportunidades de trabalho.

“Todos nós vimos o que está acontecendo com a inteligência artificial generativa e a rapidez com que ela está sendo adotada em vários setores”, diz Saadia Zahidi, diretora-gerente do Fórum Econômico Mundial e chefe do Centro para Nova Economia e Sociedade da organização.

Embora as duas profissões emergentes com maiores projeções de crescimento nos próximos cinco anos sejam especialistas em inteligência artificial e especialistas em aprendizado de máquina, segundo o Fórum Econômico Mundial, outras oportunidades de expansão de trabalho também estão surgindo.

Por exemplo, o aumento da contratação de especialistas em sustentabilidade ambiental ou operadores de equipamentos agrícolas — cargos que fazem parte do top 10 das profissões com maior demanda nos próximos cinco anos.

Essas projeções foram feitas pela organização com sede na Suíça, com base em uma pesquisa detalhada com 803 grandes empresas que empregam mais de 11 milhões de pessoas em 45 economias de todas as regiões do mundo.

Quase 75% das empresas pesquisadas acreditam que vão adotar a inteligência artificial em seus negócios. E, quanto ao impacto tecnológico nos empregos, os executivos das grandes companhias estimam que mais vagas serão criadas do que perdidas nos próximos cinco anos.

A seguir, veja a lista com os 10 trabalhos com maior potencial de crescimento entre 2023 e 2027, segundo o estudo do Fórum Econômico Mundial.

1. Especialista em inteligência artificial e em aprendizado de máquina

A missão é fazer com que os computadores simulem o pensamento humano.

Especialistas em inteligência artificial constroem sistemas de computador complexos que podem pensar como pessoas e resolver problemas complexos.

O foco desses profissionais é fazer com que o sistema de inteligência artificial seja capaz de resolver problemas, esclarecer dúvidas e concluir tarefas normalmente executadas por humanos.

Portanto, o sistema deve ser capaz de operar de forma totalmente autônoma, como uma inteligência independente que pode ser fornecida com vários conjuntos de dados para analisar e tirar suas próprias conclusões.

Em vez disso, o especialista em aprendizado de máquina procura ajudar os sistemas de inteligência artificial a resolver um determinado problema com mais eficiência. Não é seu objetivo resolver uma grande variedade de problemas em paralelo.

Enquanto o cientista de IA trabalha para criar uma inteligência independente capaz de resolver muitos problemas complexos, o especialista em aprendizado de máquina busca ajudar os sistemas de IA a chegarem a conclusões mais precisas e rápidas para um único problema.

Ambos podem aplicar seus conhecimentos em todos os tipos de indústrias e, embora muitas vezes tenham começado a estudar Ciência da Computação, também podem ter se especializado depois de estudar Matemática, Estatística ou outras ciências relacionadas.

2. Especialista em sustentabilidade ambiental

Trabalha com empresas para atingir metas de sustentabilidade ambiental.

Você pode ser um consultor cujas responsabilidades mudam dependendo da organização para a qual você trabalha.

Pode se dedicar, por exemplo, à gestão de projetos de redução de emissões poluentes, redução do consumo de energia ou participar no desenvolvimento de políticas ambientais em planos de investimento.

Como o campo de trabalho é muito amplo, não existe um “caminho único” para se tornar um especialista em sustentabilidade.

Embora esse tipo de especialista geralmente tenha estudos relacionados às Ciências Ambientais, requer habilidades para coletar e analisar dados, identificar problemas e propor soluções úteis para a empresa.

3. Analista de 'Business Intelligence'

Um analista de inteligência de negócios (ou Business intelligence) estuda conjuntos de dados para ajudar empresas a tomar decisões de negócios.

Processando uma imensa quantidade de informações, o analista identifica pontos vulneráveis ​​e propõe mudanças para melhorar a eficiência e produtividade da empresa.

Normalmente, ele estuda processos dentro da empresa, revisa métricas, analisa dados do setor e da concorrência, identifica oportunidades e propõe como enfrentar os desafios de negócios.

É um profissional que mescla conhecimentos de Informática, Ciência de Dados, Estatística, Administração, Economia e outras áreas afins.

4. Analista de segurança da informação

As empresas estão expostas ao vazamento de dados confidenciais de negócios ou clientes, incluindo números de cartão de crédito, senhas e informações privadas de centenas de milhões de usuários.

O analista de segurança da informação se dedica a proteger redes de computadores, sistemas, bancos de dados e qualquer tipo de informação sensível de ataques cibernéticos.

Para isso, o profissional trabalha em equipe projetando, adaptando, monitorando, atualizando sistemas de defesa e respondendo a ataques.

Em geral, quem está iniciando a carreira deve ter, no mínimo, um diploma de bacharel em Ciência da Computação ou, por exemplo, Engenharia da Computação. Dependendo do país, existem certificações específicas em Segurança Cibernética.

5. Engenheiro Fintech

A indústria fintech (tecnologia financeira, em português) é um dos ecossistemas de software que mais cresce no mundo.

Esse tipo de engenheiro é especializado em finanças tecnológicas, gestão de sistemas relacionados com a satisfação do cliente no mundo financeiro, processamento de pagamentos digitais, transações internacionais baseadas em criptografia, gestão de ativos digitais ou análise de dados para gerenciamento de riscos.

Esse profissional costuma estudar Ciência da Computação e se especializar em fintech, adquirindo conhecimentos de inteligência artificial e aprendizado de máquina.

Ele lida com diferentes linguagens de programação, como JavaScript, Python, Ruby, PHP, HTML e CSS. As vagas de trabalho costumam estar em grandes bancos de dados e plataformas de nuvem.

6. Analista de dados e cientista de dados

À primeira vista, o trabalho desses dois profissionais pode parecer bastante semelhante. Ambos procuram tendências ou padrões nos dados que são úteis para os clientes.

A diferença é que o cientista tende a ter mais responsabilidade e, portanto, geralmente está posicionado em um nível hierárquico mais alto.

O cientista trabalha formulando suas próprias perguntas sobre os dados ou desenvolvendo modelos usando aprendizado de máquina, enquanto o analista apoia as equipes que já têm metas definidas.

Muitos cientistas de dados podem começar suas carreiras como analistas ou estatísticos. Seja qual for o caso, ambos os profissionais têm a capacidade de extrair informações significativas e interpretá-las.

E ambos desenvolvem habilidades na área de estatística e programação avançada.

Outro profissional que atua nessa área é o engenheiro de dados, que lida com quantidades exponenciais de dados e desenvolve infraestruturas digitais para transformá-los e transferi-los.

A Harvard Business Review considera que a ciência de dados é atualmente e será no futuro o trabalho mais desejado do mundo, assim como as profissões relacionadas à área.

7. Engenheiro de robótica

Ajuda a criar sistemas robóticos usados ​​para executar tarefas humanas e não humanas.

Este engenheiro projeta protótipos de sistemas robóticos, constrói, mantém e repara as máquinas, além de realizar pesquisas e desenvolver novas aplicações para os robôs existentes.

Os robôs que ele projeta são usados ​​para fins que vão desde explorar outros planetas, melhorar procedimentos cirúrgicos em hospitais ou o modo de produção em uma fábrica de automóveis.

O primeiro passo para desenvolver esta carreira costuma envolver uma licenciatura em robótica e, a partir deste conhecimento, seguir um caminho de especialização — que pode ser focada na área de informática da robótica ou no design de componentes que requeiram competências relacionadas à engenharia mecânica ou elétrica.

8. Engenheiro em eletrotecnologia

A profissão se dedica a projetar e dirigir a operação de sistemas, componentes, motores e equipamentos eletrônicos, elétricos e de telecomunicações.

É responsável pelos sistemas de controle para monitorar o desempenho e a segurança dos sistemas elétricos e eletrônicos de uma empresa.

Seu conhecimento permite que ele trabalhe em diferentes tipos de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Você também pode estabelecer padrões de controle para monitorar o desempenho e a segurança de sistemas elétricos, eletrônicos e de telecomunicações.

Engenharia de tecnologia é um termo amplo que inclui profissionais especializados, como engenheiros elétricos, engenheiros eletrônicos e engenheiros de telecomunicações.

Esses profissionais trabalham com técnicos em cada uma das áreas de atuação.

9. Operador de equipamento agrícola

A sua principal função é a operação de máquinas de apoio às atividades agrícolas, como lavrar o solo, plantar, cultivar e colher, alimentar e pastorear animais.

Também pode executar tarefas como irrigar, dirigir veículos ou equipamentos de colheita ou pós-colheita, como descascar, debulhar ou rasgar.

Além de tratores, eles podem operar distribuidores de fertilizantes ou caminhões, conduzir transportadores, máquinas de carregamento, limpadores e secadores.

Eles são considerados essenciais por empresas no trabalho no campo para que o processo funcione com eficiência.

10. Especialista em transformação digital

Com a evolução tecnológica avançando em uma velocidade sem precedentes, o especialista em transformação digital é um profissional fundamental nas empresas para aproveitar as ferramentas disponíveis e desenvolver seus negócios.

Por isso, esse profissional precisa “mergulhar” na empresa para a qual está trabalhando, entender o que ela precisa e desenvolver um plano de transformação digital.

Ele faz parte de uma equipe de especialistas que realizam tarefas como atualizar tecnologias existentes na empresa, adquirir novas, treinar os trabalhadores da empresa, colaborar na transição para diferentes fluxos de trabalho e modelos de trabalho adaptados às novas ferramentas tecnológicas.