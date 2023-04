O misterioso reaparecimento dos selos azuis em algumas das contas do Twitter com mais seguidores

Algumas contas do Twitter com mais de um milhão de seguidores recuperaram o selo azul, sem ter que pagar um centavo.

A cantora norte-americana Beyoncé, o capitão do time inglês de futebol Harry Kane, o apresentador e produtor de televisão britânico Richard Osman e a ex-Spice Girl Victoria Beckham são alguns dos que recuperaram o selo que certifica que as suas contas na rede social realmente pertencem a eles.

Uma iniciativa polêmica

As pessoas que tinham o selo azul e que decidiram não pagar a assinatura começaram a perdê-lo no dia 20 de abril.

Musk afirmou que ele mesmo pagou as assinaturas do escritor de romances de terror Stephen King, do ator William Shatner, o primeiro a interpretar o capitão James T. Kirk na saga Star Trek, e a do jogador de basquete Lebron James. Todos eles criticaram o plano do Twitter.