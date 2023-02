Britânica com câncer terminal escolhe dar festa ao invés de funeral

Linda (à direita) disse ter gostado de dançar a noite toda com seus amigos

Há 35 minutos

Uma mulher com câncer terminal decidiu organizar uma festa em vez de um funeral e afirmou ter tido "a melhor noite" de sua vida.

Linda Williams, 76, da cidade de High Wycombe, a noroeste de Londres, disse que "odeia funerais" e queria poder "dançar a noite toda" com seus amigos.

Depois de ser diagnosticada com câncer terminal há um ano, ela começou a organizar a festa.

"Eu me diverti muito", disse a ex-instrutora de Tai Chi.

"Nunca fui a um bom funeral, são sempre miseráveis, então decidi que queria uma celebração da minha vida. Quase morri duas semanas antes, então mandei fazer um totem de papelão em minha homenagem para garantir, mas pude estar lá com todos os meus amigos."

Quando foi diagnosticada com câncer, ela começou a escrever uma lista de desejos e o número era um voo em um Spitfire.

Foi "absolutamente louco, fantástico e mais do que eu jamais desejei", disse ela sobre o desejo, que foi realizado. Durante o voo, seu filho seguiu atrás em um avião de caça.

Linda e as amigas antes do voo

O evento contou com seis shows, uma rifa, um bolo Union Jack - clássico britânico feito com pão de ló, creme de leite fresco, frutas vermelhas frescas e recheio de creme de manteiga - e sanduíches de spam, outro prato tradicional do Reino Unido.