A falta de remédios nos EUA que deixa pacientes com câncer sem quimioterapia

São 301 medicamentos em falta no país, cem a mais que 5 anos atrás, segundo dados da Sociedade Americana de Farmacêuticos de Saúde (ASHP, na sigla em inglês). Só no primeiro trimestre de 2023, 47 novos foram adicionados à lista.

"As drogas quimioterápicas voltaram à lista dos cinco tipos de medicamentos mais escassos", disse a jornalista americana Roxanne Nelson, especializada em saúde, à BBC Mundo (serviço em espanhol da BBC).

Fim do Matérias recomendadas

Em muitos casos, diz ela, não há alternativas eficazes e a escassez "causa atrasos no tratamento, o que pode levar a desfechos fatais".

'Campo de batalha'

Mais e mais pacientes com câncer nos Estados Unidos estão sendo obrigados a enfrentar um segundo desafio além da doença: encontrar os remédios de que precisam para serem curados.

É o caso da militar aposentada Toni Dezomits, da Carolina do Norte, que aos 55 anos sofre de câncer de ovário recorrente em estágio 4 (avançado com metástase).

Forçada a escolher entre ficar sem este genérico ou mudar para outro com efeitos colaterais mais fortes, Dezomits decidiu receber suas últimas três sessões de quimioterapia com apenas dois dos medicamentos recomendados.

Quando seu oncologista ficou sem carboplatina, a ex-militar foi para um hospital especializado maior no Texas. Mas lá lhe negaram o remédio porque priorizavam os pacientes com mais chances de cura.

"É como uma triagem em um campo de batalha", disse Dezomits, que atuou como soldado na Guerra do Golfo Pérsico.

O impacto da crise

O impacto nos pacientes pode variar dependendo da gravidade de suas doenças, explica à BBC Mundo o médico Eric Tichy, presidente do conselho de administração da Aliança para o Fim da Escassez de Medicamentos nos Estados Unidos.

Além do câncer, a escassez de medicamentos nos Estados Unidos afeta outras doenças, como déficit de atenção e hiperatividade, diabetes, hipertensão ou asma, e afeta especialmente áreas médicas como emergência, anestesia, doenças infecciosas, nutrição parenteral e neurologia, segundo a ASHP .

O que explica a falta de medicamentos?

Especialistas e o FDA atribuem a crise atual a várias causas, como o aumento da demanda devido ao envelhecimento da população dos EUA, a escassez de suprimentos ou as limitações nas capacidades de fabricação.

Entre todos eles, porém, um se destaca: as empresas farmacêuticas deixaram de produzir muitos remédios baratos porque eles quase não trazem lucro.

As indústrias médica e farmacêutica movimentam bilhões de dólares todos os anos

“Remédios de marca, que são mais caros, raramente faltam no mercado”, afirmou o presidente da Aliança pelo Fim da Escassez de Medicamentos.

Outra das causas importantes da crise, destaca Tichy, tem a ver com a fabricação e distribuição de medicamentos.

"Muitas vezes trata-se de questões de qualidade. Órgãos reguladores inspecionam uma fábrica e encontram coisas fora do padrão, o que faz com que a produção seja interrompida e produtos já existentes no mercado sejam recolhidos."