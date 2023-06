A mudança que deixou os sul-coreanos um ano mais jovens

Sul-coreanos se tornaram um ou dois anos mais novos com uma nova legislação que alinhou a forma de contar a idade no país com os padrões internacionais.

A nova lei foi aprovada em dezembro e passou a valer nesta quarta-feira (28/06).

Ela faz com que o único sistema considerado oficial passe a ser o sistema internacional que baseia a idade na data de nascimento.

Os dois sistemas tradicionais de contagem de idade no país deixaram de ser considerados para fins oficiais.

Em um dos sistemas tradicionais de contagem, o "sistema de idade coreano", as pessoas têm um ano no momento do nascimento, considerando o tempo de gestação, e completam mais um ano no dia 1º de janeiro, e não na data do aniversário.

Por esse sistema, uma pessoa nascida em 31 de dezembro teria 2 anos no dia seguinte.

Outro "sistema de contagem" também considera que as pessoas envelhecem no dia 1º de janeiro, mas considera que elas têm zero no nascimento.

Isso significa que uma pessoa nascida em 29 de junho de 2003 teria, em 28 de junho de 2023:

19 anos pelo sistema internacional;

20 anos pelo "sistema de contagem";

21 pelo "sistema de idade coreano".

O presidente Yoon Suk Yeol fez campanha pela mudança quando concorreu à eleição no ano passado. Segundo ele, os métodos tradicionais criam "custos econômicos e sociais desnecessários".

Um exemplo são disputas sobre pagamentos de seguros e elegibilidade para programas assistenciais do governo.

Apesar das mudanças, os sistemas tradicionais vão continuar valendo para algumas coisas. Por exemplo, os sul coreanos podem comprar cigarros e álcool a partir do ano (e não do dia) em que completam 19 anos.

Três em cada quatro sul-coreanos eram a favor da padronização em janeiro de 2022, de acordo com uma pesquisa do instituto Hankook.

Algumas pessoas acreditam que a mudança vai ajudar a mudar a cultura profundamente hierárquica da Coreia do Sul.

"Existe uma camada inconsciente de etarismo no comportamento das pessoas. Isso é evidente até no sistema complexo de contagem da idade. Eu espero que o fim do sistema de idade coreano e a adaptação ao sistema de contagem internacional ajude e nos livrarmos de velhas relíquias do passado", diz o criador de conteúdo Jeongsuk Woo, de 28 anos (pelo sistema internacional).

"Eu amo, porque agora sou dois anos mais novo. Meu aniversário é em dezembro, então eu sempre senti que o sistema coreano de idade me tornava socialmente mais velho do que eu realmente sou", diz o médico Hyun Jeong Byun, de 31 anos de idade.

"Agora que a Coreia está seguindo o padrão global, eu não preciso mais explicar minha 'idade coreana' quando estou no exterior."

Segundo ele, o setor médico já vinha adotando o sistema internacional antes da legislação.

Os métodos tradicionais de contagem de idade já foram usados por outros países do leste asiático, mas a maioria os abandonou.