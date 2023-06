A 'piada' sobre queda de avião que fez Malásia pedir ação contra comediante dos EUA à Interpol

A Malásia está pedindo a ajuda da Interpol para localizar uma comediante de Nova York que fez piada sobre o desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines.

Jocelyn Chia, uma cidadã americana que cresceu em Singapura, está sendo investigada sob as leis da Malásia relacionadas à incitação e conteúdo ofensivo online, segundo a polícia.

Apesar de uma busca de quatro anos no Oceano Índico, a parte principal do avião nunca foi encontrada. Todas as 239 pessoas a bordo foram dadas como mortas.