Turquia anistiou prédios que não cumpriam normas de segurança contra terremotos

Milhares de prédios desabaram durante terremoto no início da semana

Problemas de aplicação de regulamentos segurança contra terremotos, além de anistias para construções que não seguiram as regras, contribuíram para o colapso de muitos edifícios da Turquia durante os tremores de segunda-feira (6/2). Até agora, mais de 20 mil pessoas morreram na Turquia e na Síria.

Um deles fica na cidade de Malatya, no sudoeste da Turquia. O prédio foi concluído no ano passado.

Imagens capturadas por moradores mostram um anúncio publicitário sobre o edifício na internet. A peça afirma que ele foi "concluído de acordo com os mais recentes regulamentos antissísmicos".

A propaganda segue o estilo de outros similares no site da empresa que construiu o edifício.

Outro prédio residencial recentemente construído na cidade portuária de Iskenderun, no litoral turco, também foi fotografado em grande parte destruído.

A BBC confirmou que a imagem do prédio destruído (à direita) corresponde à localização da foto publicitária da empresa do quarteirão (à esquerda).

A reportagem encontrou um vídeo da cerimônia de inauguração do conjunto habitacional, de novembro de 2019, no qual o proprietário de uma construtora envolvida na obra afirma que “o projeto é especial em relação a outros por sua localização e qualidade de construção”.

"Na maioria dos lugares, o nível de tremor foi menor do que o pico registrado, então podemos concluir que, dos milhares de prédios que desabaram, quase todos não atenderam a nenhum código de construção antiterremoto de maneira razoável."

Violação dos regulamentos de construção

Regulamentos de segurança mais rígidos também foram introduzidos após o terremoto de 1999 na cidade de Izmit, no noroeste do país. Na ocasião, 17 mil pessoas morreram.

As normas mais recentes exigem que estruturas em regiões sísmicas usem concreto de alta qualidade reforçado com aço.

As colunas e vigas também devem ser distribuídas de forma que absorvam efetivamente o impacto dos terremotos.

No entanto, essas leis foram mal aplicadas.

"Parte do problema é que há muito pouca adaptação de edifícios antigos, mas também há muito pouca aplicação dos regulamentos de construção em novas obras", explica Alexander.

Os críticos há muito alertam que tais anistias representam um risco catastrófico no caso de um grande terremoto.

As anistias representam um risco catastrófico no caso de um grande terremoto, dizem especialistas

Até 75 mil edifícios na área afetada pelo terremoto no sul da Turquia receberam anistias de construção, de acordo com Pelin Pınar Giritlioğlu, chefe da Câmara de Urbanistas de Istambul do Sindicato das Câmaras de Engenheiros e Arquitetos da Turquia.