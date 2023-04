Homem é morto por percevejos em prisão nos EUA, diz advogado da família

Crédito, The Haper Law Firm/Divulgação Legenda da foto, Penitenciária tem histórico de superlotação e condições insalubres

Author, Brandon Drenon

Role, Da BBC News em Washington

Há 1 hora

Um homem que morreu em uma cela de prisão em Atlanta, no Estado americano da Geórgia, foi "comido vivo por insetos e percevejos", segundo o advogado da família.

Lashawn Thompson havia sido preso por conduta ilícita ("misdemeanour", classificação usada para infrações de menor potencial ofensivo prevista na legislação penal do país) e colocado na ala psiquiátrica da prisão do condado de Fulton depois que as autoridades consideraram que ele sofria de transtornos mentais.

O advogado da família, Michael D. Harper, divulgou fotos mostrando o corpo de Thompson coberto de insetos. A repórteres, ele afirmou ter requisitado a abertura de uma investigação criminal e de um processo para apurar o caso.

"O sr. Thompson foi encontrado morto em uma cela imunda depois de ser comido vivo por insetos e percevejos", declarou o advogado em comunicado.

"A cela da prisão em que o sr. Thompson estava alojado não era adequada nem para um animal doente. Ele não merecia isso."

De acordo com um relatório do Fulton County Medical Examiner (departamento do condado encarregado de realizar autópsias), Thompson foi encontrado inconsciente em sua cela em 19 de setembro - três meses após sua prisão - e declarado morto após tentativas da polícia local e da equipe médica de reanimá-lo. As informações são do jornal USA Today.

Harper diz que os registros da prisão mostram que os agentes penitenciários e a equipe médica notaram que a saúde de Thompson vinha se deteriorando, mas que não fizeram nada para reverter o quadro ou ajudá-lo, informou a CBS News.

O relatório do médico legista afirma que havia uma "grave infestação de percevejos" na cela, mas que não tinha identificado sinais claros de trauma no corpo de Thompson.

O documento listou a causa da morte como indeterminada.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Percevejos são conhecidos como 'bed bugs' em inglês

Quão nocivos podem ser percevejos?

As fotos divulgadas pelo advogado pintam uma imagem mórbida de Thompson. Nelas, o rosto e o torso do homem podem ser vistos cobertos de insetos.

Para o entomologista da Universidade de Kentucky Michael Potter, as condições da cela, a partir do que revelam as imagens, são "chocantes".

"Lido com percevejos há mais de 20 anos", disse à BBC o pesquisador, que é especialista neste tipo de inseto, chamado popularmente em inglês de "bed bug", por ser bastante encontrado em colchões ("bed" significa "cama" e "bug", inseto).

"Nunca vi nada desse nível, se é de fato o que estou vendo."

Picadas de percevejos geralmente não são letais. Em alguns casos raros, contudo, a exposição prolongada a uma infestação massiva de percevejos pode causar anemia grave, que pode ser letal se não for tratada, disse Potter.

"Percevejos se alimentam de sangue, e um grande número de percevejos se alimentam de grandes quantidades de sangue", pontuou. Em outros casos extremos, acrescentou o especialista, as vítimas podem sofrer uma reação alérgica e entrar em choque anafilático, que também pode ser letal.

Condado lança investigação

"Não é segredo que as condições deploráveis e em rápida degradação das instalações tornam incrivelmente difícil de se atingir o objetivo de oferecer um ambiente limpo, bem cuidado e saudável para todos os detentos e funcionários", declarou em comunicado o gabinete do xerife do condado de Fulton.

O departamento, que administra a penitenciária, anunciou a abertura de uma investigação ampla sobre as circunstâncias da morte de Thompson e um investimento imediato de US$ 500 mil "para lidar com a infestação de percevejos, piolhos e outros parasitas na prisão do condado de Fulton".

Ainda segundo o comunicado, a penitenciária também atualizou os "protocolos das rondas de segurança para incluir a análise e supervisão das condições sanitárias" do prédio.

"A investigação em andamento está examinando detalhes sobre os cuidados médicos prestados e determinará se quaisquer acusações criminais são justificadas neste caso", diz o documento.

O gabinete do xerife também reiterou um apelo para a construção de uma nova penitenciária, maior, para "fornecer cuidados de alto nível, serviços de saúde mental, segurança e limpeza".

Autoridades do condado avaliam a possibilidade de construção de uma nova unidade prisional para substituir a atual, que tem uma longa reputação de ser superlotada, subfinanciada e com condições insalubres.