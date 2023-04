Como sobreviver a tornados

Author, Max Matza

Role, BBC News

Há 1 hora

Há tornados em todos os continentes, com exceção da Antártida.

Os Estados Unidos são o país campeão na ocorrência desse fenômeno, definido pelo Serviço Nacional do Clima (NWS, na sigla em inglês) como "uma coluna de ar que gira violentamente e toca o solo, normalmente ligada a uma tempestade na base".

Cerca de 1,2 mil tornados atingem os EUA anualmente.

Embora o Brasil não chegue perto desse número, tampouco está livre de tornados. Desde junho de 2018, houve 96 registros no país, segundo um levantamento do Prevots, um projeto de meteorologistas para melhorar a documentação e a pesquisa sobre tempestades severas.

É importante destacar que, por um lado, o levantamento não inclui todos os tornados que ocorreram no Brasil porque nem todos passaram por uma análise técnica de danos. Por outro, um tornado pode causar danos em mais de uma cidade — e cada cidade é contada como um registro no banco de dados Plataforma de Registros de Tempo Severo (PRETS).

A maior parte das ocorrências no Brasil causou danos como destelhamentos, mas os mais intensos — aqueles que destroem construções resistentes e lançam objetos em alta velocidade — aconteceram no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, segundo o meteorologista Bruno Zanetti, que faz parte do Prevots.

Zanetti cita como exemplos de tornados intensos no Brasil o que atingiu os municípios de Belmonte (SC) e Descanso (SC) em 2020 e outro que afetou a região de Coxilha (RS) em 2018. Dezenas de construções foram abaixo e famílias foram afetadas nessas ocasiões — e, na ocorrência de 2018 no Rio Grande do Sul, houve dois mortos em decorrência do desabamento de suas casas.

Se houver um tornado perto de você, seja no Brasil ou no exterior, é importante saber o que fazer para se proteger.

O melhor lugar para se estar é dentro de um edifício robusto, que tem maior probabilidade de resistir aos ventos que podem chegar a 500 km/h.

É importante também ficar atento a alertas de órgãos oficiais.

E fazer de tudo para não estar ao ar livre durante um tornado.

O passo a passo indicado pelo NWS é:

- Entre: vá para dentro de algum lugar, buscando o cômodo mais interno possível e longe de portas e janelas;

- Desça: vá para o andar mais baixo. Os cômodos subterrâneos são os melhores;

- Cubra-se: use o que puder para se proteger de detritos: roupas, capacetes, travesseiros, cobertores, colchões...

Ficar no carro é seguro?

Keli Cain, do Departamento de Gerenciamento de Emergências e Segurança Interna de Oklahoma, nos EUA, disse à BBC que estar dentro do carro não é muito mais seguro do que estar em um campo aberto ou em um estacionamento.

Muitas vezes as pessoas se machucam ao tentar fugir de carro das tempestades.

Tais tempestades podem gerar pedras de granizo do tamanho de uma bola de softbol, capazes de quebrar um para-brisa.

Se você der o azar de estar ao ar livre durante um tornado, tente entrar em qualquer tipo de estrutura.

Desça o máximo possível — mesmo que em uma vala ou bueiro.

O que não fazer

Jacob Hernandez é um caçador de tempestades amador que cresceu em Moore, Oklahoma — cidade que foi atingida duas vezes por um tornado de categoria EF5, o maior tipo de tornado.

Em março de 2023, ele postou um vídeo do seu encontro acidental com um tornado EF4 que ele vinha acompanhando em Iowa.

Hernandez afirma que este é um exemplo perfeito de "o que não fazer" se estiver perto de um tornado. Ele se diz "envergonhado" por ter chegado tão perto de morrer.

O pior é ficar preso no caminho de um tornado sem uma rota de fuga.

"Se parece que (o tornado) não está se movendo e está ficando maior, ele está indo na sua direção", diz ele.

Hernandez acrescenta que qualquer pessoa que esteja em uma área onde há previsão de tornados deve saber como se manter em segurança em 60 segundos.