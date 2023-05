George Santos preso: as acusações contra deputado dos EUA filho de imigrantes brasileiros

Crédito, Reuters Legenda da foto, Congressista se entregou às autoridades de Nova York nesta quarta-feira

10 maio 2023, 11:57 -03 Atualizado Há 43 minutos

O deputado republicano George Santos, filho de imigrantes brasileiros, se entregou às autoridades de Nova York, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (10/05).

Ele é acusado de vários crimes e, se for considerado culpado pela acusação mais grave, pode receber uma pena de até 20 anos de prisão, segundo o Departamento de Justiça americano.

Santos foi acusado na noite da terça-feira (9/5) por sete crimes de fraude eletrônica, três de lavagem de dinheiro, um de roubo de verba pública e dois de fazer declarações materialmente falsas à Câmara dos Representantes (o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil).

Segundo a emissora americana CBS News, o congressista republicano teve as impressões digitais colhidas e sua foto tirada no tribunal federal de Long Island, em Nova York.

Santos entrou no local pela porta dos fundos, evitando uma multidão de repórteres que esperavam horas para vê-lo ali, segundo o jornal americano The New York Times.

Ele será indiciado formalmente no tribunal nesta quarta-feira às 13h (14h de Brasília) no Tribunal Federal Alfonse D'Amato em Long Island, em Nova York.

O que os promotores federais alegam que Santos fez?

Em documentos judiciais revelados nesta manhã, depois que Santos se entregou, os promotores alegam que o congressista republicano participou de um elaborado esquema de fraude.

Mais especificamente, eles acusam Santos de fraudes contra doadores que financiaram sua campanha para a Câmara dos Deputados.

Segundo as autoridades, ele usou o dinheiro para despesas pessoais, incluindo roupas de luxo e pagamentos de cartão de crédito.

Santos enfrenta duas acusações de mentir para a Câmara dos Deputados dos EUA.

Os promotores federais dizem que ele mentiu sobre quanto dinheiro ganhou de sua empresa, a Devolder Organization.

Ele também mentiu sobre ter uma conta-corrente com valores entre US$ 100 mil e US$ 250 mil (R$ 500 mil a 1,2 milhão), segundo os promotores.

Santos também solicitou auxílio-desemprego em 2020 devido à pandemia de covid-19, apesar de estar empregado em uma empresa de investimentos, segundo documentos do tribunal.

Ele recebeu os benefícios por quase um ano, afirmam os promotores.

Os promotores alegam ainda que o congressista republicano disse falsamente a correligionários que estava arrecadando dinheiro para anúncios de TV.

Em vez disso, segundo as autoridades, ele retirou o dinheiro para uso pessoal, pagando empréstimos de carro, pagamentos de cartão de crédito e dívidas pessoais, além de comprar roupas de grife.

Quais acusações Santos enfrenta?

O congressista republicano será indiciado por 13 acusações. Confira:

Acusações de um a cinco: fraude eletrônica — Santos supostamente enviou e-mails e mensagens de texto alegando falsamente que o dinheiro arrecadado seria usado para sua campanha à Câmara;

Acusações de seis a oito: transações monetárias ilegais acima de US$ 10 mil (R$ 50 mil) — em três ocasiões distintas, Santos supostamente transferiu eletronicamente mais de US$ 20 mil (R$ 100 mil) em fundos de campanha para sua conta bancária;

Acusação nove: roubo de dinheiro público — entre junho de 2020 e abril de 2021, Santos supostamente se apropriou de recursos públicos;

Acusações 10 e 11: fraude no auxílio-desemprego — entre junho de 2020 e abril de 2021, Santos "consciente e intencionalmente elaborou um esquema" para fraudar o Departamento do Trabalho do Estado de Nova York, dizem os promotores;

Acusações 12 e 13: promotores alegam que ele fez declarações falsas ao Congresso em formulários de declaração de renda.

Quem é George Santos?

O congressista republicano de Nova York é uma figura relativamente nova na política.

Antes de vencer a corrida para a Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato de novembro de 2022, Santos, de 34 anos, afirmou ser "a personificação completa do sonho americano": um filho abertamente gay de imigrantes brasileiros que subiu na hierarquia de Wall Street antes de entrar no mundo da política.

Mas semanas após assumir o cargo, descobriu-se que grande parte de seu currículo era falso.

Entre a série de acusações que enfrenta: mentir sobre seus diplomas universitários e sua experiência de trabalho; violar as leis de financiamento de campanha e conflito de interesses; alegando falsamente que seus avós sobreviveram ao Holocausto; e criando uma falsa instituição de caridade para animais que ele supostamente usou para desviar dinheiro destinado ao cachorro doente, um pitbull de 10 anos com tumor agressivo no estômago, de um veterano de guerra.