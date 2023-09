Terremoto no Marrocos: a corrida contra o tempo para salvar sobreviventes presos nos escombros

Crédito, Reuters Legenda da foto, Muitas famílias estão desamparadas após terremoto no Marrocos.

O Marrocos enfrenta uma corrida contra o tempo para salvar as pessoas presas sob os escombros após o terremoto de sexta-feira (08/09), enquanto os serviços de emergência lutam para abastecer áreas remotas.

Os moradores continuam a cavar manualmente e com pás para encontrar sobreviventes, enquanto as equipes de resgate tentam trazer máquinas.

Essas mesmas ferramentas podem agora ser necessárias para preparar os túmulos para alguns dos milhares de mortos no terremoto.

As pessoas "não têm mais nada", disse um morador à BBC. "As pessoas estão morrendo de fome. As crianças querem água. Elas precisam de ajuda."

O terremoto de sexta-feira, o mais mortal do país em 60 anos, atingiu um aglomerado remoto de aldeias montanhosas ao sul de Marrakech.

O governo informou que pelo menos 2.122 pessoas morreram e mais de 2.421 ficaram feridas, muitas delas em estado crítico.

O tremor de magnitude 6,8 derrubou casas, bloqueou estradas e balançou edifícios em lugares tão distantes quanto a costa norte do país.

A cidade velha de Marrakech, Patrimônio Mundial da Unesco, sofreu danos.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Bloqueios em estradas dificultam chegada de equipes de resgate a áreas remotas

O rei do Marrocos, Mohammed 6º, declarou três dias de luto nacional no sábado.

Unidades de proteção civil foram mobilizadas para aumentar os estoques em bancos de sangue, água, alimentos, tendas e cobertores, informou o palácio.

Mas o órgão admitiu que algumas das áreas mais afetadas eram tão remotas que foi impossível alcançá-las nas horas seguintes ao terremoto – o período mais crucial para muitos dos feridos.

As rochas caídas bloquearam parcialmente as estradas já mal conservadas que conduzem às montanhas do Alto Atlas, local de muitas das áreas mais afetadas.

Muitos edifícios foram reduzidos a escombros na pequena cidade de Amizmiz, num vale nas montanhas a cerca de 55 quilômetros a sul de Marrakech.

O hospital local está vazio e considerado inseguro para entrar. Em vez disso, os pacientes são tratados em tendas nas dependências do hospital – mas a equipe está sobrecarregada.

Um funcionário do hospital, que pediu para não ser identificado, disse que cerca de 100 corpos foram levados para lá no sábado.

"Eu estava chorando porque havia muitas pessoas mortas, especialmente crianças pequenas", disse ele. "Desde o terremoto eu não durmo. Nenhum de nós dormiu."

Além do hospital, as ruas estão repletas de escombros de edifícios destruídos, trânsito intenso e pessoas que perderam tudo no terremoto.

Uma mulher chora de tristeza e é abraçada pelas pessoas ao seu redor.

Há mais tendas à beira das estradas para pessoas que perderam as suas casas, mas nem todos as têm.

Dezenas de pessoas dormem em tapetes estendidos no chão da praça central.

Abdelkarim Brouri, 63 anos, é um daqueles cuja casa desabou parcialmente e não tem nada que o proteja das intempéries.

"Não posso voltar para casa", disse ele, implorando por mais ajuda. "Estamos ajudando uns aos outros. Não há ajuda vinda de fora."

"Utilizamos cobertores para fazer uma tenda", disse Ali Ait Youssef, outro residente de Amizmiz. "As tendas que o governo distribuiu não são suficientes".

Numa aldeia próxima, sepulturas cobertas com paus e pedras assinalavam alguns dos 100 residentes mortos.

Os coveiros estavam se preparando para mais, pois os moradores locais disseram que ainda não tinham recebido qualquer apoio oficial e foram deixados para encontrar e enterrar os mortos.

Ajuda externa

Os esforços internacionais para ajudar a recuperação começaram a acelerar.

O Reino Unido disse que o Marrocos aceitou uma oferta para enviar equipes de emergência, incluindo especialistas em resgate, uma equipe médica, cães de busca e equipamento.

A Espanha e o Qatar também afirmaram que receberam pedidos formais e que enviariam equipes de busca e salvamento.

A França disse que "está pronta" para ajudar, mas aguarda um pedido formal do Marrocos. "No momento em que solicitarem essa ajuda, ela será fornecida", disse o presidente Emmanuel Macron.

Os EUA disseram que há "equipes de busca e resgate prontas para serem enviadas... Também estamos prontos para liberar fundos no momento certo".

A Turquia, que sofreu em fevereiro um terremoto catastrófico, que matou 50 mil pessoas, também ofereceu ajuda, mas não recebeu nenhum pedido formal.

Um repórter da BBC viu cães farejadores espanhóis em uma vila nas montanhas do Atlas no domingo.

Caroline Holt, da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), disse à agência de notícias Reuters que os próximos "dois a três dias serão críticos para encontrar pessoas presas sob os escombros".

Enquanto isso, familiares começaram a enterrar dezenas de mortos na aldeia quase totalmente destruída de Tafeghaghte, 60 quilômetros a sudoeste de Marrakech.

"Três dos meus netos e a mãe deles morreram", disse Omar Benhanna, de 72 anos. "Eles ainda estão sob os escombros. Não faz muito tempo que brincávamos juntos."

Na cidade de Agadir, ao longo da costa sul do Atlântico, uma mulher chamada Hakima descreveu como fugiu da sua aldeia, Msouna, depois de perder quatro familiares nos tremores "catastróficos".

Os vizinhos a tiraram dos escombros, disse ela – mas nenhuma ajuda ainda havia chegado a Msouna e aos assentamentos próximos.