Por que a Ucrânia não ataca o território russo; resumo

Há 1 hora

“Nós não atacamos o território russo, nós libertamos nosso próprio território legítimo”, disse Zelensky durante viagem à Alemanha em maio. “Não temos tempo nem força (para atacar a Rússia). E também não temos armas de sobra, com as quais poderíamos fazer isso.”

Desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a guerra tem sido marcada por ataques e conquistas russas de partes do território da Ucrânia — sobretudo no leste e sul do país.

No campo de batalha, a Ucrânia conseguiu retomar parte dos territórios que estavam sob controle russo e impedir que as tropas de Moscou avancem para a capital Kiev e para o oeste do país. Mas não houve ataques significativos da Ucrânia ao território russo. Alguns ataques esporádicos foram relatados em território russo, mas a Ucrânia sempre negou qualquer envolvimento com eles.