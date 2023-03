O que se sabe sobre acidente de trem que deixou dezenas de mortos na Grécia

Segundo o governador da província de Tessália, os trens viajavam no mesmo trilho, em alta velocidade, e a colisão foi frontal

Há 15 minutos

Dois trens colidiram na noite de terça-feira (28/02) no norte da Grécia, deixando pelo menos 36 mortos e 66 feridos.

Ainda não está claro, no entanto, o que causou a colisão.

Equipes de resgate trabalharam durante toda a noite retirando sobreviventes das ferragens e seguem realizando buscas no local.

Sobreviventes quebraram janelas com mala para escapar

Os dois primeiros vagões do trem de passageiros teriam ficado destruídos quase por completo após pegar fogo.

A jornalista grega Alexia Kalaitzi passou a noite no local do acidente conversando com sobreviventes — a maioria deles estudantes que voltavam de férias.