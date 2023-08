'Dinamitar' Banco Central, venda de órgãos e fim da educação obrigatória: as propostas radicais de Javier Milei

Foi com esta frase que o candidato à Presidência da Argentina Javier Milei, representante do partido La Libertad Avanza, definiu sua surpreendente vitória neste domingo (13/08), nas eleições primárias do país.