Incêndios no Canadá: as impressionantes imagens que mostram avanço do fogo em área em estado de emergência

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O Canadá está enfrentando sua pior temporada de incêndios florestais já registrada, com pelo menos mil incêndios em todo o país, de acordo com o Canadian Interagency Wildfire Center (CIFFC)

Há 1 hora

As autoridades da província de British Columbia, no oeste do Canadá, ordenaram a evacuação de cerca de 15 mil casas, em uma área onde os bombeiros combatem os incêndios florestais.

Um número "significativo" de edifícios pegou fogo em West Kelowna, uma cidade de 36 mil habitantes, e mais de 2.400 casas foram evacuadas.

As autoridades declararam estado de emergência para toda a província, onde centenas de incêndios estão ocorrendo.

O Canadá vive uma temporada de incêndios florestais sem precedentes, com estimativas oficiais de mais de 13,7 milhões de hectares já queimados.

Trata-se da pior temporada de incêndios florestais já registrada, com pelo menos mil incêndios em todo o país, de acordo com o Canadian Interagency Forest Fire Center (CIFFC).

Especialistas dizem que a mudança climática aumenta o risco de clima quente e seco, que provavelmente alimentará incêndios florestais.

O calor extremo e duradouro extrai cada vez mais umidade do solo – o que pode ser combustível para incêndios que podem se espalhar a uma velocidade incrível, principalmente se os ventos forem fortes.

As autoridades locais já relataram "perdas estruturais significativas" na área.

Nenhuma morte foi relatada até a publicação desta reportagem.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Fumaça e chamas dos incêndios florestais avançam ao longo do lago Okanagan, em West Kelowna, na província de British Columbia

Crédito, Getty Images Legenda da foto, As autoridades emitiram ordens de evacuação para áreas próximas à cidade de Kelowna, com cerca de 150 mil residentes

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Um morador de Kelowna disse à BBC que os incêndios se espalharam pela encosta da montanha como uma 'nuvem sinistra de destruição'

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O chefe dos bombeiros de West Kelowna, Jason Brolund, descreveu o incêndio florestal como 'devastador'. 'Lutamos muito ontem à noite para proteger nossa comunidade. Combatemos incêndios de 100 anos em uma noite', acrescentou.