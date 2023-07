‘Não temos mais espaço’: o apelo do prefeito de Nova York para imigrantes buscarem outra cidade

Os detratores do plano

Os críticos do novo plano argumentam que ele viola as regras de direito à moradia da cidade, que garantem residência temporária para quem precisa.

Em uma declaração no Twitter, a American Civil Liberties Union de Nova York chamou o novo plano do prefeito de "cruel" e "ilegal".

Pare os imigrantes

Os governadores republicanos dos Estados do sul dos EUA enviaram imigrantes de ônibus para jurisdições administradas pelos democratas, especialmente para as chamadas "cidades santuário", que limitam a cooperação com as autoridades federais de imigração e protegem os direitos dos indocumentados.