Coroação do rei Charles: designer do iPhone apresenta logotipo do evento

Author, Sean Coughlan

Role, Da BBC News

11 fevereiro 2023, 10:16 -03 Atualizado Há 26 minutos

O logotipo oficial da coroação do rei Charles 3º foi revelado pelo Palácio de Buckingham.

A imagem foi criada por Jony Ive, conhecido por seus designs inovadores de gadgets da Apple, incluindo o logotipo do iPhone.

A imagem apresentada é bastante tradicional, com flores formando a coroa de Santo Eduardo que será usada na coroação.

O desenho floral destaca o "otimismo da primavera" e representa o amor do rei pela natureza, segundo Ive.

Crédito, WPA POOL Legenda da foto, Rei Charles conversa com Jony Ive

"O design foi inspirado pelo amor do rei Charles pelo planeta, pela natureza e sua profunda preocupação com o mundo natural", disse o ex-diretor de design da Apple. Ive é conhecido pelos seus designs tecnológicos elegantes de equipamentos como iMacs e iPods.

O logotipo, a ser usado para eventos durante o longo da coroação a ser realizada no mês de maio, apresenta diferentes plantas: rosa, cardo, narciso e trevo — que são emblemas de todo o Reino Unido.

O design é muito diferente dos novos selos King Charles revelados esta semana, que não têm coroa ou decoração e são mais austeros em aparência.

O logotipo é o mais recente detalhe das celebrações planejadas para marcar a coroação, que será realizada na Abadia de Westminster no dia 6 de maio.

Na coroação, o rei participará de uma procissão de carruagem e fará as tradicionais aparições na varanda do Palácio de Buckingham, embora ainda não se saiba quem estará presente. Não se sabe, por exemplo, se o príncipe Harry e sua família estarão presentes.

No domingo, 7 de maio, haverá um show de música e luzes no Castelo de Windsor. Os ingressos para esse evento, que serão gratuitos, começaram a ser distribuídos esta semana.

Este ano, o Reino Unido terá um feriado extra na segunda-feira, dia 8 de maio, por conta das festividades de coroação.