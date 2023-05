Por que manter a casa muito limpa pode não ser bom para a saúde

Nove momentos fundamentais para a higiene direcionada

A confusão

O RSPH observa, no entanto, que as principais fontes de patógenos não são os lugares tipicamente considerados "sujos" — mas, sim, alimentos contaminados, animais de estimação e pessoas infectadas.

O aumento dos casos de asma e alergia na infância no fim do século 20 foi associado à redução da exposição das crianças a micróbios, devido à diminuição do tamanho das famílias, à interação limitada com animais e padrões de limpeza mais altos, segundo Strachan.