México pode ter mulher na presidência pela primeira vez

Xóchitl Gálvez (à esquerda na imagem), que lidera coalizão de oposição, enfrentará a ex-prefeita da Cidade do México Claudia Sheinbaum (à direita na imagem)

Há 1 hora

A eleição da primeira chefe de Estado mulher da história do México parece quase certa desde que Claudia Sheinbaum foi confirmada como candidata do partido do governo nas eleições presidenciais de 2024.