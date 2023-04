Por que ter baixa expectativa para evitar frustração não nos faz mais felizes

Diversas teorias já foram apresentadas para explicar por que o país nórdico continua a figurar no topo do ranking da felicidade. Elas vão da maior igualdade de renda até o tempo passado em meio à natureza.

O processo conhecido como contraste mental faz com que nós criemos julgamentos sobre as nossas expectativas de futuro para decidir quais sonhos são realistas e podemos buscar - e quais deveríamos abandonar.

Se você estiver sentado sozinho em casa tendo esse sonho e se sentir triste com a sua realidade solitária, o contraste mental ajuda você a identificar o seu sonho, antecipar possíveis obstáculos, planejar as ações a serem tomadas para superá-los e buscar um objetivo que o ajude a fazer amigos, como filiar-se a um clube, por exemplo.

Por isso, as altas expectativas, quando são realistas, podem servir de força motivadora rumo a uma mudança. E as altas expectativas também nos mantêm otimistas, para continuarmos avançando frente às adversidades.

Quando algo de ruim acontece com alguém que desenvolve a expectativa de que tudo sairá bem — apesar da adversidade e mesmo que não pareça realista naquele momento —, isso pode fazer com que essa pessoa tome medidas positivas para seguir adiante.

Por outro lado...

Expectativas dos demais

Quando sabemos que as outras pessoas nos consideram capazes e acreditam que podemos realizar mais do que pensamos, isso nos incentiva a buscar melhor desempenho. E, da mesma forma, quando os demais têm baixas expectativas sobre nós, geralmente nossos resultados diminuem.

O efeito Pigmaleão foi extensamente testado no trabalho e na escola , com resultados similares.

Quando as altas expectativas podem ser ruins?

Imagine que você tenha superestimado seus conhecimentos e definido desafios grandes demais para você mesmo. Você pode ter começado a jogar Candy Crush no celular do seu parceiro e o nível dele é muito mais alto do que o seu. O descompasso de competência entre você e o novo nível do jogo pode gerar frustração e até ansiedade.