A obra de arte por trás da extraordinária fuga de menina dos nazistas durante a 2ª Guerra

Crédito, Sotheby's Legenda da foto, Dolly, neta de Siegbert e Johanna Margarete Stern

Há 1 hora

Uma grande obra do pintor russo Wassily Kandinsky pode ser vendida a preço recorde em um leilão em Londres no mês que vem.

Por trás da pintura, no entanto, está a história trágica e heroica de uma família, revelada em um livro de memórias não publicado, escreve Stephen Smith.

Começa com uma garotinha de sete anos escondida em um cômodo secreto.

Uma mulher diz a ela: "Fica quieta, bem quieta, não pode fazer barulho, ninguém pode saber que você está aqui, ninguém! Está me ouvindo?"

A mulher é a babá que tomava conta da menina — elas estão na casa dela.

"Se você fizer barulho e alguém ouvir, todos nós podemos ser mortos pelos alemães. Ouviu bem?"

Ela não conhece este lugar, a casa da babá, nem a família da babá. Mas ela vai passar os próximos dois anos e meio aqui, escondida neste pequeno cômodo, sem companhia — a não ser um elefante de brinquedo chamado Jumbo —, e tudo por causa de um segredo mortal.

A garotinha, chamada Dolly, é judia. E tudo isso se passa na Amsterdã ocupada pelos nazistas de 1943.

A história de Dolly tem paralelos notáveis ​​com a célebre história de Anne Frank — que estava escondida, ao mesmo tempo, em outra casa a menos de três quilômetros de distância. As duas meninas não se conheciam, e nunca se encontraram.

Anne Frank e sua família foram capturadas em agosto de 1944 e enviadas para Auschwitz.

A mãe, o pai e a avó de Dolly foram assassinados no mesmo campo de extermínio. Mas ela sobreviveu.

Crédito, Sotheby's Legenda da foto, Luise e Herbert, a mãe e o pai de Dolly

Kandinsky na sala de jantar

O relato em primeira pessoa de Anne sobre o tempo em que viveu escondida, O Diário de Anne Frank, se tornaria um dos documentos mais importantes do Holocausto.

O relato de Dolly sobre como ela sobreviveu à guerra está presente em um livro de memórias não publicado, mas sua história está mais ligada a uma obra de arte do que a um livro.

Trata-se de uma obra-prima modernista que está no centro de uma campanha da família de Dolly para reaver uma coleção de arte que eles perderam na guerra.

A aclamada obra é Murnau mit Kirche II (Murnau com a Igreja II, em tradução livre), pintada em 1910 pelo mestre russo Wassily Kandinsky.

A pintura será leiloada, em Londres, em março — e a expectativa é de que seja vendida por mais de US$ 42 milhões, o que seria um recorde para o artista.

Dizem que cada tela conta uma história — e esta conta a história da família de Dolly, quem eles eram e o que aconteceu com eles.

Certa vez, a pintura foi pendurada na parede da elegante casa em que os avós de Dolly moravam em Potsdam, nos arredores de Berlim.

Uma antiga fotografia de família mostra que o Kandinsky ocupava um lugar de destaque na sala de jantar de Siegbert e Johanna Margarete Stern.

Cem anos atrás, o casal criou um negócio têxtil de sucesso. Eles se relacionavam com alguns dos escritores e pensadores mais influentes da época, incluindo Thomas Mann, Franz Kafka e Albert Einstein.

Crédito, Sotheby's Legenda da foto, Kandinsky pintou o quadro depois de visitar o vilarejo de Murnau, nas montanhas da Baviera

Perseguição e golpe

O casal apreciava arte e tinha uma mente aberta. A coleção deles contemplava de pinturas de antigos mestres holandeses a Renoir, incluindo novatos ousados, como Munch e Kandinsky.

O testamento de Siegbert tem um registro de mais de cem obras de arte. Ao lado do Kandinsky na lista, ele escreveu "Landschaft", que significa "paisagem" em alemão.

Os Sterns também eram atuantes na comunidade judaica. Em 1916, eles ajudaram a criar uma organização para apoiar os judeus que haviam fugido da Europa Oriental e viviam na pobreza na Alemanha.

Com a ascensão dos nazistas, os Sterns e outras famílias de judeus se tornaram alvo de perseguição.

Depois que Siegbert morreu em 1935, a vida se tornou cada vez mais difícil. Alguns dos filhos deles já haviam partido para a Holanda nessa época, e Johanna Margarete foi na sequência, levando consigo alguns de seus móveis e pinturas.

Assim como muitas famílias de judeus, os Stern arrecadaram fundos vendendo obras de arte valiosas a preço de banana para negociantes inescrupulosos.

Em 1941, Johanna Margarete foi declarada apátrida pelos nazistas. Eles ofereceram a ela uma tentadora perspectiva de liberdade: ela poderia obter um visto, o que permitiria a ela deixar a Holanda com a família, em troca de uma pintura do artista francês Henri Fantin-Latour.

Crédito, Sotheby's Legenda da foto, A casa dos Sterns em Potsdam

Mas era uma armadilha. Ela entregou a pintura, mas nunca recebeu o visto.

Johanna Margarete tentou se esconder, mas foi capturada em 1943, assim como os pais de Dolly.

Em suas memórias, Dolly descreve uma cena desesperadora quando seus pais a confiam aos cuidados da babá, Anna, enquanto fazem o possível para protegê-la do horror que está prestes a acontecer.

"Era tarde da noite, eu já estava dormindo, quando a voz suave de minha mãe me acordou. 'Dollychen, você tem que levantar agora. Ainda não é de manhã.' Ela veio e sentou na cama comigo, meu pai também. Eles disseram que tinham que sair por duas semanas, como os alemães queriam, mas depois eles voltariam... a campainha de repente tocou muito alto e de forma insistente, e meu pai abriu a porta. Três oficiais da Grüne Polizei (força policial nazista) entraram, com suas botas fazendo um barulho alto de estalos e batidas. Eles gritaram todos os tipos de ordens bruscamente para que todos se apressassem: 'Schnell, schnell , sonst schiessen wir.' (Rápido, rápido, senão a gente atira). Me escondi atrás da Anna e fiquei com medo, muito medo."

Os pais de Dolly foram levados. Era a última vez que ela os veria. No dia seguinte, ela fez a perigosa jornada pela cidade até a casa de Anna.

Os nazistas forçaram judeus como Dolly a usar uma estrela amarela, mas Anna descosturou o emblema da jaqueta de Dolly e disse que a partir de agora ela deveria chamá-la de tia.

Parte da casa de Anna servia como consultório médico e tinha um pequeno anexo escondido.

Crédito, Sotheby's Legenda da foto, A pintura de Kandinsky na parede da sala de jantar da casa dos Sterns

'Deus vê tudo'

"No canto esquerdo ao entrar (ficava) uma pia com água fria. Uma cadeira e uma mesa de cozinha velhas mais ou menos (ficavam) no meio, com vista para uma varanda de madeira e um jardim profundo. 'Este é o seu quarto.' disse Anna. 'A porta tranca assim que a porta externa se abre para os pacientes, e somente quando o último médico fecha a porta atrás dele, é que a fechadura abre'.", escreveu Dolly.

Aquela se tornou a casa dela pelos 30 meses seguintes.

Ela tinha dois livros, uma bíblia infantil e uma coleção de contos de fadas, que lia e relia. Havia um pôster desbotado na parede que dizia "Deus vê tudo", e Dolly se perguntava como ele podia ver todo mundo, até ela.

"Nas noites em que também havia horário de consulta, eu tinha que sentar no escuro no outono e no inverno. Muitas vezes, me deitava no chão e contava os pés dos pacientes que esperavam pela fresta da porta."

Sua solidão era pontuada pelo terror das batidas policiais. Anna escondia Dolly sob as tábuas do assoalho ou a enfiava em um armário embaixo da pia. Ela ficava "invisível" em meio a espanadores e esfregões.

"Quando os oficiais alemães estavam dentro da cozinha, Anna se fazia de inocente. Ela fazia piadas alemãs e dominava a situação, mas assim que eles iam embora, ela desabava como um esfregão molhado e se tremia toda."

Para uma garotinha, uma das partes mais difíceis era ficar totalmente quieta, então quando os Aliados finalmente libertaram Amsterdã em 1945 e Dolly pôde sair do esconderijo, a alegria e o alívio se manifestaram para ela em sons cotidianos.

"Como muitos outros, eu não tinha sapatos. Esse problema foi resolvido com tamancos de madeira que de repente eram vendidos em todos os lugares. Uma sola de madeira e duas tiras no topo. Adorava o barulho. Eu tinha permissão para estar lá, e todo mundo podia ouvir isso, e tinha permissão para saber disso. Eu tinha permissão para viver novamente, viver plenamente."

Dolly viveu até quase 80 anos — e, de fato, e aproveitou sua vida, a julgar por suas memórias.

Crédito, Sotheby's Legenda da foto, Dolly nasceu em 1935 e sua família não sabe se houve outros sobreviventes da casa onde ela se escondeu

Até onde os parentes vivos de Dolly sabem, ninguém daquela casa ainda está vivo — e a BBC não foi capaz de verificar independentemente o relato de Dolly sobre suas experiências.

Os membros mais jovens da família dela assumiram a tarefa de pesquisar o paradeiro da coleção de arte desaparecida dos Sterns.

Em 2013, eles descobriram que havia um Kandinsky em um museu em Eindhoven. Estava lá desde 1951. Poderia ser o da casa de Potsdam?

Os curadores analisaram novamente e encontraram a palavra "Landschaft" riscada na parte de trás do quadro.

Era o mesmo termo que Siegert usara para registrar o Kandinsky em seu testamento, e a caligrafia era bastante compatível com a dele.

Dolly morreu antes que a descoberta pudesse ser confirmada, mas ela sabia que sua família estava no encalço da obra-prima perdida.

Uma descoberta importante foi um cartão postal com a pintura, enviado pela esposa de um negociante de arte a um amigo em 1966. No cartão, ela escreveu: "Este era o nosso Kandinsky".

Sabia-se que o marido dela estava envolvido na compra de obras de arte de Johanna Margarete durante a guerra.

Após uma longa campanha, o Murnau mit Kirche II foi finalmente devolvido à família — e será vendido na casa de leilões Sotheby's, em Londres, no mês que vem.

Crédito, Sotheby's Legenda da foto, Siegbert e Johanna Margarete Stern

Os lucros serão divididos entre os 13 herdeiros vivos dos Sterns e destinados a mais pesquisas sobre o destino de suas pinturas que permanecem perdidas.

Kandinsky criou Murnau mit Kirche II depois de visitar o vilarejo de Murnau, nas montanhas da Baviera, em 1908.

É uma obra altamente significativa para a história da arte, que remonta ao que o russo havia absorvido de Cézanne e Van Gogh em Paris, mas também prospecta a influência que ele teria sobre Jackson Pollock, Willem de Kooning e outros em Nova York.

"É uma imagem muito, muito especial, uma das maiores de Kandinsky. Vem de um período em que ele está fazendo um avanço na abstração que teria um grande impacto na arte do século 20", explica Helena Newman, da Sotheby's.

A maioria das primeiras pinturas de Kandinsky já está em coleções de museus — e é raro que uma tão especial como esta chegue ao mercado. Historiadores da arte dizem que o pintor tinha a condição, ou dom, da sinestesia: era capaz de olhar para uma cor e ouvir música.

Parece apropriado que sua vívida obra-prima perdida esteja ligada à história de uma garotinha que encontrava alegria na música cotidiana dos passos nas ruas liberadas.

A família de Dolly não quis usar o sobrenome dela neste artigo porque quer proteger sua identidade.

O quadro Murnau mit Kirche II, de Wassily Kandinsky, será leiloado na Sotheby's, em Londres, no dia 1º de março.