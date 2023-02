Guerra na Ucrânia: balões militares são avistados em Kiev em dia de intensos ataques da Rússia

Ainda de acordo com as Forças Armadas ucranianas, a maioria dos artefatos foi abatida.

No início desta semana, um objeto voador que se assemelhava a um balão meteorológico foi avistado na Romênia, que faz fronteira com a Ucrânia, a uma altura de cerca de 11.000 pés (3.350m).

'Iscas'

"Iscas" mais sofisticadas foram usadas ​​em conflitos anteriores para confundir as defesas aéreas. Há relatos, por exemplo, de que Israel os teria usado contra SAMs sírios no vale de Bekaa em 1982, assim como os EUA nas primeiras horas da Operação Tempestade no Deserto, no Iraque, durante a Guerra do Golfo, em 1991.