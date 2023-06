Guerra na Ucrânia: como motim do grupo Wagner eleva pressão sobre Putin

A implantação de tropas do grupo Wagner em uma grande cidade russa é um desafio para o presidente Putin

Editor do serviço russo, BBC News

Como quer que se seja chamado, o chefe do grupo Wagner fez tudo para tentar derrubar a liderança militar da Rússia.

Ele tem sido cada vez mais vocal em suas críticas ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e ao chefe do Estado-Maior, Valeri Gerasimov.

Prigozhin afirma que o ministério da defesa começou com um ataque de míssil na sexta-feira em um acampamento base do grupo Wagner. As autoridades russas negam que isso tenha acontecido. Eles chamam essa história de "uma provocação de informação".