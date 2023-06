Guerra na Ucrânia: imagens de satélite mostram seca em um dos maiores reservatórios da Europa após ataque

Um dos maiores reservatórios da Europa está secando após a destruição da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia.

Imagens de satélite, analisadas pela BBC Verify, mostram que quatro redes de canais foram desconectadas do reservatório.

Desde o colapso da barragem, as imagens de satélite mostram que os níveis de água no reservatório e nos canais que o alimentam continuam a cair.

Além de serem uma fonte de água potável para grandes partes do sul da Ucrânia, os canais também forneciam irrigação para vastas áreas de terras agrícolas.

A BBC Verify monitorou as quatro entradas da rede de canais usando imagens de satélite e, em 15 de junho, todas foram desconectadas porque o nível da água do reservatório continuava caindo.

Áreas mais rasas do reservatório foram expostas primeiro, revelando parte do curso original do rio Dnipro antes da construção da barragem em 1956.