Novo estudo mostra como eram lábios e dentes do Tiranossauro Rex

Crédito, Cortesia de Mark P. Witton Legenda da foto, Será que o Tiranossauro Rex tinha lábios protegendo seus dentes, ao contrário das imagens do cinema? Pesquisas recentes indicam que sim

Author, Mark P. Witton

Role, The Conversation*

Há 1 hora

Imagine um Tyrannosaurus rex, aquele dinossauro feroz, mas um dos mais adorados pelas pessoas.

A maioria provavelmente irá imaginar um gigante coberto de escamas com enormes dentes caninos, visíveis até quando sua boca está fechada.

A cultura popular vem perpetuando esta imagem dos dinossauros predadores cheios de dentes por mais de 30 anos.

Mas nosso novo estudo, publicado pela revista Science, sugere que até os dentes gigantes do tiranossauro teriam ficado protegidos por lábios cheios de escamas.

Paleontólogos e artistas têm defendido opiniões diferentes sobre a aparência do focinho dos dinossauros desde que começamos a recriar suas formas, nos anos 1830.

Desde os anos 1980, artistas e cientistas têm exibido principalmente dinossauros terópodes – a linhagem que inclui o Tyrannosaurus, Velociraptor e as aves – com bocas sem lábios e os dentes expostos. Esta aparência criou raízes profundas na cultura popular, graças ao filme Jurassic Park – Parque dos Dinossauros (1993) e sua emblemática ilustração do T. rex.

Os criadores de Jurassic Park exageraram deliberadamente o tamanho e a visibilidade dos dentes do animal opressor, embora os demais pontos da recriação do tiranossauro fossem precisos para a época.

Nenhum estudo específico ou fóssil descoberto inspirou aquela aparência. A adoção generalizada do dinossauro sem lábios refletia a preferência por uma estética nova, com aparência feroz, em vez de uma nova análise científica.

Isso não significa que os terópodes sem lábios não tenham bases científicas. Os crocodilianos (jacarés e crocodilos), primos vivos dos dinossauros, e o único grupo de dinossauros que ainda sobrevive – as aves – possuem tecidos duros e imóveis em volta das mandíbulas, não os lábios escamosos dos lagartos.

Por isso, seria razoável deduzir que os animais extintos, parentes das aves e dos crocodilianos (incluindo todos os dinossauros predadores) tivessem focinhos sem lábios.

Crédito, Cortesia de Mark P. Witton Legenda da foto, Os vários rostos do Tyrannosaurus rex. Pesquisas indicam que a imagem inferior é a mais precisa

Mas o nosso novo estudo, que levou 11 anos para ficar pronto, traz novos dados para a discussão. Minha equipe analisou fósseis de terópodes e os comparou com os répteis vivos. E concluímos que os dinossauros predadores provavelmente tinham lábios como os que encontramos hoje nos lagartos.

Uma parte da nossa pesquisa observou os danos sofridos pelos dentes. Dentes expostos exibem mais desgaste que os que foram protegidos por lábios.

Os crocodilianos, por exemplo, apresentam abrasão significativa sobre seus dentes externos. Mas, quando examinamos os dentes dos terópodes com microscópios e os comparamos com os dentes dos crocodilianos, verificamos que os dentes dos terópodes apresentam lesões consideravelmente menores.

Esta não é a única diferença entre os terópodes e os crocodilianos. Todos os répteis possuem pequenos orifícios nos ossos da mandíbula, que abrigam vasos sanguíneos e nervos para sua pele da boca e gengiva. Normalmente, eles têm apenas milímetros de largura.

Crédito, Cortesia de Mark Witton Legenda da foto, Não se deixe enganar pelos lábios. Os dentes enormes estão ali, escondidos

Os répteis com lábios, os lagartos e as tuataras – os únicos sobreviventes de um grupo de répteis similares aos lagartos da era dos dinossauros – possuem relativamente poucos orifícios, que são principalmente posicionados perto dos dentes.

Mas os esqueletos dos crocodilianos são cobertos por centenas de aberturas minúsculas, relacionadas à sua pele facial firme e sensível.

Nós concluímos que os ossos da mandíbula dos terópodes são mais parecidos com os dos lagartos e possuem poucas aberturas perto das margens da mandíbula, o que também ocorre com os parentes antigos dos crocodilianos, já extintos.

Isso significa que a anatomia facial incomum dos crocodilianos vivos evoluiu dentro da sua própria linhagem, não como característica comum com a linhagem dos dinossauros e aves.

Nós também examinamos o tamanho dos dentes. Alguns dinossauros predadores tinham dentes muito maiores do que todos os répteis vivos, o que pode ter evitado que eles fossem cobertos por lábios.

Nós calculamos a razão entre a altura dos dentes e o comprimento do esqueleto dos terópodes. Depois, comparamos com o mesmo valor do lagarto-monitor, que é o grupo que possui lábios e inclui o único animal vivo comparável com os grandes terópodes em termos de hábitos alimentares – o dragão-de-komodo.

Nossas comparações revelaram que nenhum dinossauro predador (nem mesmo o T. rex, com seus dentes enormes) tinha dentes proporcionalmente maiores do que os lagartos vivos.

Na verdade, espécies como o crocodilo-monitor dispõem de dentes proporcionalmente maiores do que qualquer terópode, de forma que não há razão para pensar que os dentes dos dinossauros fossem grandes demais para serem cobertos por lábios.

Por fim, nós modelamos a mecânica de fechamento das mandíbulas dos terópodes sem lábios e concluímos que seria impossível para alguns terópodes vedar suas bocas sem lábios. O melhor que conseguimos foram sorrisos com espaços entre os dentes.

Forçar as mandíbulas para que se fechassem completamente quebraria os ossos de sustentação da mandíbula ou deslocariam o ponto de articulação. E, com a boca permanentemente aberta, os terópodes teriam enfrentado problemas de saúde bucal e riscos de desidratação.

Tomados em conjunto, estes estudos apontam para a mesma conclusão: a anatomia e a funcionalidade da boca dos terópodes é mais parecida com a dos lagartos que com a dos crocodilos, o que sugere que seus dentes eram cobertos por lábios similares aos dos lagartos.

Se estivermos certos e os lagartos forem o nosso melhor modelo para a boca dos terópodes, os lábios dos dinossauros provavelmente não eram musculares, como são os dos mamíferos. Por isso, os dinossauros provavelmente não conseguiam rosnar como às vezes fazem no cinema.

Contrariando novamente os dinossauros de Hollywood, precisamos também conceber os terópodes com gengivas maiores.

Ao contrário dos crocodilos e até dos mamíferos, os répteis da linhagem dos lagartos costumam ter grandes gengivas que cobrem suas coroas dentárias, no todo ou em parte, mesmo quando seus dentes são adaptados para cortar carne. O efeito é fazer com que seus dentes pareçam menores ou até invisíveis com a boca aberta.

Nossas descobertas sugerem que, com seus lábios escamosos, os dinossauros predadores podem ter tido rostos e bocas com aparência mais suave do que aquelas que nos acostumamos a ver.

Mas não se engane. Atrás desses lábios e gengivas, ficavam os mesmos dentes formidáveis, que rasgavam a carne das suas presas.

* Mark P. Witton é pesquisador de paleontologia da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido.