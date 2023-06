Os livros infantis que estão sendo banidos nos EUA

O aclamado romance fantástico A Bússola de Ouro, do escritor britânico Philip Pullman, foi eleito um dos 100 melhores livros infantis de todos os tempos, em votação promovida pela BBC Culture. O livro ocupa a sexta posição, fazendo de Pullman o autor vivo com melhor posição na lista.

O romance é o primeiro volume da trilogia Fronteiras do Universo. Mas, quando foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1996, o livro foi proibido em algumas partes do país. E, em 2008, era o segundo livro mais questionado dos Estados Unidos.

No Reino Unido, A Bússola de Ouro ganhou a Medalha Carnegie para ficção infantil em 1995 e, em 2019, Pullman recebeu o título de cavaleiro e o prêmio J. M. Barrie daquele ano, pela "conquista da sua vida, de encantar as crianças".

Mas a visão de mundo apresentada por A Bússola de Ouro e pelos outros livros da trilogia, considerada por alguns de teor ateísta, acabou perturbando algumas minorias barulhentas nos Estados Unidos.

Em 2008, a Associação Norte-Americana de Bibliotecas (ALA, na sigla em inglês) publicou uma lista de livros proibidos, classificando A Bússola de Ouro como o segundo livro mais questionado do país, com as objeções apresentadas pela Liga Católica. E, de fato, a trilogia causou indignação em alguns setores nos Estados Unidos.

No Reino Unido, o colunista Peter Hitchens afirmou que Pullman foi "o anti-[C. S.] Lewis, aquele por quem os ateus teriam rezado, se os ateus rezassem". Vale lembrar que o livro de Lewis O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa - o primeiro da série As Crônicas de Nárnia - ocupa o sétimo lugar na lista dos 100 melhores livros infantis de todos os tempos, elaborada pela BBC.

A proibição de A Bússola de Ouro pode ser considerada precursora da censura de livros por razões "morais", religiosas ou de visão de mundo. Mas, agora, o questionamento e a proibição de livros nos Estados Unidos atingiram níveis sem precedentes.

A ALA registrou um número inédito de questionamentos de livros em 2022, incluindo mais de 2,5 mil títulos individuais. Este é o maior número de tentativas de proibição de livros desde que a ALA começou a acompanhar os dados de censura, há mais de 20 anos.

Diversos livros para jovens foram objeto de questionamento por temas como raça, gênero e sexualidade. Eles incluem Gênero Queer: Memórias, de Maia Kobabe (Ed. Tinta da China, 2023); Nem Todos os Meninos são Azuis, de George M. Johnson (Ed. Moinhos, 2022); O Olho Mais Azul, de Toni Morrison (Ed. Cia. das Letras, 2019); e Lawn Boy ("Menino jardineiro", em tradução livre), de Jonathan Evison (sem edição em português).

"Em última análise, as tentativas de proibir livros são iniciativas para silenciar escritores que tiveram a imensa coragem de contar suas histórias", segundo a presidente da ALA, Lessa Kanani'opua Pelayo-Lozada.

"Os livros questionados pelas pessoas, em sua maioria, são escritos por indivíduos LGBTQ+ ou pessoas não brancas, ou falam sobre eles. Estes livros estão nas prateleiras das bibliotecas porque alguém na comunidade quer lê-los. O trabalho do bibliotecário é oferecer acesso a esses escritores e suas histórias, seja porque elas refletem a experiência do leitor ou porque ajudam a esclarecer um ponto de vista desconhecido", afirma Pelayo-Lozada.

Ela prossegue: "Os americanos gostam da liberdade de expressão e de se envolver na expressão dos demais. Nós escolhemos os livros e as ideias com as quais queremos nos envolver, mas não podemos decidir o que os nossos vizinhos podem ler e pensar. Nós não podemos silenciar histórias de que não gostamos."

O movimento de proibição de livros é conduzido por uma minoria barulhenta que exige a censura, segundo Kasey Meehan, diretora do projeto Liberdade de Leitura da organização PEN America.

"Este ano escolar presenciou os efeitos de novas leis estaduais para censurar ideias e materiais nas escolas públicas, em uma extensão do movimento de proibição de livros iniciado em 2021 por cidadãos locais e grupos ativistas", segundo Meehan.

O aclamado romance fantástico A Bússola de Ouro, do escritor britânico Philip Pullman, foi eleito um dos 100 melhores livros infantis de todos os tempos

Para ela, "estes esforços para refrear a liberdade de expressão são parte da campanha em andamento em todo o país para incentivar a ansiedade e a raiva, com objetivo de suprimir a livre expressão na educação pública."

As proibições ocorreram em 32 Estados americanos, afetando quatro milhões de crianças e jovens. A maioria dos livros atingidos pela onda de proibições aborda temas como violência e abusos, saúde e bem-estar ou casos e temas de morte e luto.

Os motivos apresentados pelas pessoas que apresentam os questionamentos incluem "propaganda de ideologia de gênero", "material transexual", "apoio à ideologia trans que ofende as meninas/mulheres", "desregramento sexual", "uso de álcool/drogas", "conteúdo LGBTQ", "violência", "antipolicial", "racista", "obsceno", "pedofilia" e "aliciamento".

"Nos últimos 10 a 13 anos, os livros LGBTQ ficaram sexualmente muito visuais", declarou ao jornal The Washington Post Jennifer Pippin, mãe do Estado americano da Flórida e questionadora de livros. Pippin é fundadora da organização Moms for Liberty (Mães para a Liberdade).

Ela afirma que a preocupação com livros LGBTQ não é homofóbica, mas recai sobre a natureza "sexualmente explícita" dos textos.

O romance 'O Olho Mais Azul', de Toni Morrison, é um dos livros para jovens adultos mais questionados nos Estados Unidos. A autora recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1993

Censura e sensibilidade

"Os questionadores de livros são a minoria da população, mas são uma minoria barulhenta... e organizada, determinada a impor sua vontade em todos os níveis de governo", declarou à BBC o escritor Jonathan Evison. "Por isso, é muito importante sermos diligentes e organizados nos nossos esforços de defender a liberdade de expressão."

O romance de Evison, Lawn Boy, conta a história de um jovem jardineiro americano de origem mexicana que luta para encontrar seu caminho entre a classe trabalhadora de Seattle, nos Estados Unidos. O livro ocupa o sétimo lugar na lista de títulos mais proibidos da ALA.

Noventa por cento dos questionamentos realizados em 2022 foram listas compiladas por grupos organizados de censura, segundo o estudo da ALA. Destas, 40% incluíam 100 livros ou mais.

"Os questionadores de livros desenvolveram uma espécie de manual - uma lista de livros questionados, com os trechos ofensivos de cada obra", segundo o escritor Dave Eggers. Seu livro mais recente é o romance para todas as idades The Eyes and the Impossible ("Os olhos e o impossível", em tradução livre - ainda sem edição em português).

Eggers visitou Rapid City, no Estado americano de Dakota do Sul, depois que seu romance O Círculo (Ed. Cia. das Letras, 2014) foi proibido nas escolas de ensino médio da cidade e todas as cópias existentes naquele distrito escolar foram destruídas.

Em 17 de maio de 2023, o escritor George M. Johnson, a PEN America, a editora Penguin Random House, e diversos outros escritores e os pais de duas crianças de um distrito escolar entraram com uma ação na justiça da Flórida contra um condado que retirou livros, violando a primeira e a 14ª Emenda à Constituição Americana. Eles pedem que os livros sejam devolvidos para as prateleiras das bibliotecas escolares às quais pertencem.

Johnson é o autor do livro Nem Todos os Meninos são Azuis, que apresenta a infância e a adolescência do ponto de vista de um menino queer negro.

"O que me dá esperança é que a maior parte do país é contra a proibição de livros", declarou ele à BBC. "O fato de que as proibições estão levando os estudantes a lutar pelo seu direito de ter os livros. E que estamos ganhando em muitos condados e mantendo os livros nas prateleiras."

"Estamos motivados, organizados e prontos para continuar com esta luta pelo tempo que for necessário", prossegue Johnson. "E a proibição de livros não impediu as editoras de fazer com que mais histórias sejam escritas. Algum dia, haverá tantas histórias que você não irá conseguir proibir todas."

O Olho Mais Azul, de Toni Morrison (1931-2019), ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 1993, é uma história sobre o amadurecimento que examina os efeitos do racismo sobre a psique de uma jovem. O livro ocupa a terceira posição na lista de títulos mais questionados da ALA.

Certa vez, Morrison explicou que o título do livro foi inspirado por uma amiga de infância negra que, aos 11 anos de idade, contou a ela que estava rezando para ter olhos azuis por dois anos.

"Este tipo de racismo machuca", disse Morrison. "Não é linchamento, assassinato ou afogamento. É dor interior."

No momento em que a BBC homenageia os 100 melhores livros infantis de todos os tempos, surge a oportunidade de imaginar os livros infantis que ainda serão escritos (e ilustrados), as inúmeras vozes que ainda serão ouvidas e as histórias que esperam para serem contadas. E de considerar o eloquente argumento de Morrison contra a proibição de livros na antologia publicada pela PEN America intitulada Burn this Book ("Queime este livro", em tradução livre), editada por ela: