Cientistas desenvolvem contraceptivo masculino que impede que espermatozoides nadem

Pílula anticoncepcional masculina em teste bloqueia ação de enzima importante para a 'natação' do espermatozoide

Em um estudo científico publicado na terça-feira (14), pesquisadores mostraram estar mais perto de uma pílula anticoncepcional masculina — no caso, trata-se de um medicamento não hormonal, usado sob demanda e que funciona impedindo o espermatozoide de nadar.

Muitos outros testes estão previstos e são necessários para que o projeto avance. Antes de ensaios serem realizados com pessoas, planeja-se testes em coelhos.

A ideia é que, eventualmente, os usuários possam tomar a pílula uma hora antes do sexo.

Efeito temporário

Em vez disso, o interruptor da "natação do espermatozoide" é uma proteína de sinalização celular chamada adenilil ciclase solúvel. A pílula masculina experimental bloqueia a ação dessa enzima.

No estudo inicial em camundongos, financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, uma única dose do medicamento, chamado TDI-11861, imobilizou o espermatozoide antes, durante e depois do sexo.