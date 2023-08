MrBeast: como o maior youtuber do mundo fez sua fortuna

Author, Tom Gerken

Role, Repórter de tecnologia da BBC News

Há 59 minutos

Jimmy Donaldson, conhecido na internet como MrBeast, é o maior YouTuber do planeta — e, junto com essa popularidade, vêm grandes somas de dinheiro.

O jovem americano de 25 anos se especializou da produção de vídeos e agora tem sua própria rede de fast-food, a MrBeast Burger.

Ele apareceu nas manchetes recentemente ao processar a empresa por trás dos lanches, alegando que os fãs acharam a comida "revoltante".

O YouTube é a rede onde ele é mais conhecido. Em novembro de 2022, a Forbes estimou que ele faturou US$ 54 milhões (R$ 263 milhões) em um ano com a plataforma, combinando receita de publicidade de vídeos e contratos de patrocínio.

Desde então, ele ganhou mais 60 milhões de inscritos em seu canal principal, totalizando 172 milhões de assinantes.

Além disso, MrBeast tem vários outros canais com dezenas de milhões de assinantes, incluindo um sobre filantropia e outro sobre videogames.

Não está claro exatamente quanto dinheiro ele realmente já acumulou.

Donaldson ficou conhecido por investir parte do que ganha em vídeos ultracaros: alguns custam milhões para serem produzidos.

Ele disse a um podcast em junho deste ano que reinveste "cada centavo que ganha".

É essa abordagem de conteúdo que pode começar a explicar por que o YouTuber americano atrai um público tão gigante — o que permite aumentar cada vez mais as apostas que ele faz.

O vídeo de MrBeast mais visto até o momento, com 472 milhões de visualizações, recriou na vida real o sucesso da Netflix Round 6, incluindo um prêmio de US$ 456 mil (R$ 2,2 milhões).

Em 2017, os maiores sucessos do canal de MrBeast incluíam um vídeo dele dizendo "Logan Paul" 100 mil vezes ao longo de 17 horas, e outro em que ele dava centenas de dólares de gorjeta a motoristas de entrega de pizza. Cada um recebeu entre 20 e 40 milhões de visualizações.

Além das produções para a internet, Donaldson é conhecido pelo trabalho de filantropia, bem como por muitos empreendimentos comerciais.

Ele tem uma instituição de caridade que funciona como um banco de alimentos para alimentar comunidades nos Estados Unidos e ajudou a arrecadar dezenas de milhões de dólares em prol do meio ambiente.

E além do MrBeast Burger — parte de um empreendimento do qual ele agora está tentando desistir — o youtuber também lançou uma linha de lanches e aperitivos chamada Feastables.

Anúncios de MrBeast

Em geral, os youtubers contam com anúncios para obter parte da renda — mas às vezes isso não é suficiente para cobrir os custos de MrBeast.

Em julho, Donaldson revelou a assinantes do Twitter que seu último vídeo custou cerca de US$ 3 milhões (R$ 14 milhões) para ser produzido e rendeu a ele US$ 167 mil (R$ 813 mil) em pagamentos de anúncios depois de alguns dias. Mesmo durante a vida útil do vídeo, seria improvável que ele recuperasse o valor investido.

É aí que entram os acordos de patrocínio. Para alguns criadores de conteúdo, isso pode gerar ainda mais receita do que os próprios anúncios da plataforma.

Lucy Edwards, uma youtuber com 705 mil assinantes, disse à BBC que grande parte de sua receita vem dessas parcerias com marcas.

"Atualmente, sou o rosto global da Pantene, uma marca de xampus e cuidados com os cabelos", detalhou ela.

"E também tenho campanhas pontuais com bastante regularidade, com cerca de quatro a cinco ativações por mês — ganhamos uma quantia mínima com [anúncios de] TikTok e YouTube."

Edwards tende a produzir conteúdos muito mais curtos do que Donaldson. O vídeo mais popular dela dura apenas dois minutos e meio, mas acumula dois milhões de visualizações.

Ela disse que youtubers como MrBeast poderiam ganhar mais graças à duração dos vídeos, que normalmente duram entre 10 e 20 minutos.

"Se você for um criador de formato longo, com anúncios antes, durante e após a exibição do vídeo, e seu conteúdo tiver mais de oito minutos, você obterá muita receita com anúncios", avalia ela.

"Mas as marcas também querem conteúdos curtos, então você sempre precisa ter um equilíbrio entre os dois."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, MrBeast posa com uma grande multidão no lançamento de sua primeira lanchonete em 2022

'Quando ele posta, as pessoas clicam'

Os vídeos de Donaldson podem ser difíceis de categorizar.

Eles normalmente envolvem um desafio, como um vídeo sobre passar horas na Antártica ou grandes prêmios em dinheiro — um jogo de esconde-esconde valendo US$ 1 milhão (R$ 4,8 milhões), por exemplo.

Mas o vídeo mais recente dele, no qual um trem sai dos trilhos e cai em um fosso gigante, não se encaixa nesse formato.

Steven Bridges, ele próprio um youtuber com 470 mil assinantes, disse à BBC que a criatividade de Donaldson impulsionou o crescimento do canal MrBeast.

"Acho que o interessante sobre MrBeast é a dedicação absoluta em fazer o que ele considera o melhor vídeo possível."

"Quando ele posta, as pessoas clicam. Elas sabem que, quando veem um vídeo do MrBeast, haverá um grande esforço para torná-lo realmente divertido."

Bridges se reinventou no YouTube nos últimos anos, passando de conteúdo sobre mágica para contagem de cartas de baralho. O vídeo mais popular dele, que mostra um golpe popular usado para enganar turistas em Londres, foi visto 4,6 milhões de vezes.

"É muito, muito complicado sustentar uma carreira de 10 anos no YouTube", acredita ele.

"Mas MrBeast apenas foca na única coisa que realmente importa: colocar o público em primeiro lugar e pensar 'o que posso dar que eles realmente vão amar?"

Uma das grandes razões por trás do sucesso de Donaldson no YouTube pode ser simplesmente uma personalidade simpática — mesmo quando ele ultrapassou PewDiePie e se tornou o principal criador de conteúdo da plataforma, o rival simplesmente o parabenizou e disse que ele merecia.

Embora Donaldson seja o indivíduo com mais inscritos no YouTube, ele está longe de ter o maior canal do YouTube.

A T-Series, uma editora indiana de videoclipes, lidera a plataforma com mais de 246 milhões de assinantes.