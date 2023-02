A minúscula esfera de diamante que pode ajudar no sonho da energia limpa quase infinita

A National Ignition Facility na Califórnia abriga o laser mais poderoso do mundo

À 1h03 da segunda-feira, 5 de dezembro, cientistas do National Ignition Facility, na Califórnia, apontaram seu laser de 192 feixes para um cilindro contendo uma minúscula cápsula de combustível de diamante.

O National Ignition Facility (NIF), parte do Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), já havia feito tais experimentos antes, mas desta vez a energia que saiu da reação foi maior do que a potência do laser usado para ativá-la.