Cartel do narcotráfico entrega seus próprios membros após sequestro de americanos por engano no México

A imprensa mexicana noticiou que um grupo dissidente do Cartel do Golfo, chamado Scorpions, pediu desculpas pelo sequestro de quatro cidadãos americanos na semana passada. Dois dos americanos foram mortos. O grupo entregou às autoridades os homens que teriam sido responsáveis pelas mortes.

Em suas capas, vários jornais mexicanos publicaram uma fotografia que parece mostrar cinco homens deitados de bruços no chão, com as mãos amarradas e as camisetas levantadas acima de suas cabeças. A foto teria sido tirada quando a polícia chegou ao local, na cidade de Matamoros, na fronteira com os Estados Unidos.