As imagens da tensão na fronteira entre México e EUA às vésperas do fim de lei polêmica

Famílias de imigrantes atravessando a fronteira do México para os Estados Unidos para solicitar asilo em El Paso, no Texas, em 8 de maio de 2023

Os Estados Unidos se preparam para a chegada de um grande fluxo de imigrantes pela fronteira ao sul do país às vésperas da mudança em sua política de asilo que entra em vigor a partir desta sexta-feira (12/05).

Milhares de pessoas, provenientes sobretudo da América Latina, correm para tentar entrar no país agora, enquanto outras esperam para fazer isso quando a mudança ocorrer à meia-noite de sexta-feira.

Por esse motivo, os governos federal e do Texas mobilizaram forças de segurança nas cidades de fronteira.

Nesta quinta-feira (11/05), expira a medida Title 42, adotada durante a gestão do ex-presidente Donald Trump, que dá ao governo o poder de expulsar imediatamente migrantes sem documentação por motivos de emergência sanitária e obrigar os solicitantes de asilo a aguardar no México para ter seu processo analisado.

A perspectiva do novo cenário atraiu mais de 150 mil migrantes, que aguardam em abrigos e nas ruas dos Estados do norte do México para cruzar a fronteira.