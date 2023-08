Por dentro da polêmica barca onde Reino Unido está abrigando solicitantes de refúgio

Governo britânico diz que barca vai ajudar a reduzir gastos com hotéis

O Reino Unido começou a abrigar solicitantes de refúgio em uma barca gigante em Dorset, no sul da Inglaterra.

As primeiras 15 pessoas embarcaram nesta segunda-feira (7/8), mas 20 se recusaram.

Quem não aceitar ser abrigado na barca não terá direito à acomodação alternativa, informaram fontes do governo britânico à BBC.

Interior de um dos quartos da barca Bibby Stockholm atracada no porto de Portland em Dorset

Onde está localizada a Bibby Stockholm?

A barca está no porto de Portland, em uma península no sul da cidade de Dorset, no sul da Inglaterra, um destino de cruzeiros e navios cargueiros.