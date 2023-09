O novo combustível que pode manter astronautas na Lua por longos períodos

Se uma base lunar for estabelecida, será necessária uma fonte de energia confiável para sustentar a vida lá

A Universidade de Bangor projetou células de combustível nuclear, do tamanho de sementes de papoula, para produzir a energia necessária para sustentar a vida ali.

Fim do Matérias recomendadas

À medida que a tecnologia espacial avança em ritmo acelerado, a BBC teve acesso exclusivo ao laboratório do Nuclear Futures Institute da Universidade de Bangor.

A equipe de Bangor, líder mundial em combustíveis, trabalha com parceiros como a Rolls Royce, a Agência Espacial do Reino Unido, a Nasa e o Laboratório Nacional de Los Alamos, nos EUA.

Fim do Podcast

O professor Middleburgh, do Nuclear Futures Institute, disse que a equipe espera testar completamente o combustível nuclear “nos próximos meses”.

Em partes da Lua, as temperaturas caem para mínimas surpreendentes de -248°C porque não há atmosfera para aquecer a superfície.

O gerador é um dispositivo portátil, do tamanho de um carro pequeno, e “algo que você pode colocar em um foguete”, disse o professor Middleburgh.

Isso agora será totalmente testado e submetido a forças semelhantes às de uma explosão no espaço, pronta para uma base lunar em 2030.

Ele acrescentou: “Você pode lançá-los ao espaço, com todas as forças… e eles ainda funcionarão com bastante segurança quando forem colocados na Lua”.