Por que críticos dizem que episódio final de 'Succession' é 'perfeito' e 'brutal'

Há 3 horas

Este artigo não contém spoilers da trama.

Crédito, HBO Legenda da foto, Jeremy Strong, Sarah Snook e Kieran Culkin interpretam os irmãos Roy

Os críticos elogiaram amplamente o final do drama de TV vencedor do Emmy, Succession, com suas descrições variando de "perfeito" e "bonito" a "terrível" e "brutal".

O programa, que se concentra na luta pelo poder entre os filhos do magnata da mídia Logan Roy, finalmente foi concluído após quatro temporadas.

Os críticos pareciam mais do que satisfeitos com o final, com alguns comparando-o com a escrita de William Shakespeare.

Lucy Mangan, do Guardian, fez referência a Rei Lear e Macbeth de Shakespeare e acrescentou "Foi Succession no seu melhor. E isso diz algo."

Carol Midgley do The Times perguntou: "Por que este final foi tão brilhante?", Acrescentando: "Porque tinha de tudo: comédia, tragédia, reviravoltas, diálogos de primeira - até, surpreendentemente, um toque de sentimentalismo."

Ed Power, do Daily Telegraph, disse que "finais perfeitos são difíceis de conseguir, e [o escritor Jesse] Armstrong chegou perto", mas acrescentou que "não foi tão shakespeariano quanto esperávamos".

Brian Lowry, da CNN, usou uma metáfora aquática para descrever o show, dizendo que os filhos de Roy "deram um mergulho agradável juntos no final de Succession, que acabou sendo um prelúdio perfeito para a demonstração de despedida do show sobre os perigos de nadar com tubarões".

Crédito, HBO Legenda da foto, A série é sobre os muitos altos e baixos na vida da família Roy.

Escrevendo sobre o legado potencial do programa, Adam S Levy, do Daily Mail, destacou: "Succession sempre foi sobre a adesão de seu público, não seu tamanho e sua popularidade entre a mídia costeira [costa leste, incluindo Nova York e Flórida, e costa oeste, Califórnia, regiões influentes] e os grupos de definição de agenda que o programa retrata e atrai significa que o final provavelmente deixará uma marca cultural."

Foi um "brilhante pesadelo familiar", de acordo com Daniel Fienberg no The Hollywood Reporter, que o chamou de "um final sublime para um programa de televisão sublime", enquanto Emily Baker no iNews acrescentou: "Indefinido, astuto e firmemente intransigente até o fim. Succession é a melhor série de televisão já feita."

Philippa Snow, escrevendo no The Independent , chamou o último episódio de "poético e violento" e escreveu sobre o "momento desestabilizador que destina o final para o caos e a angústia".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sarah Snook, Alan Ruck, Brian Cox, Jeremy Strong e Kieran Culkin compareceram à estréia da série em Nova York em março

Alison Herman, da Variety, disse que o show foi "um bumerangue que sempre atinge seu alvo", dizendo que a conclusão do longa-metragem da saga da família Roy "tem muitos... Momentos de círculo completo".

Vários críticos falaram sobre o quanto gostaram de assistir ao programa, apesar de seu conteúdo contundente.

Escrevendo no Deadline, Dominic Patten disse que "o final belo e brutal da sátira prova pura intriga palaciana".

"Foi delicioso assistir", disse ele, acrescentando: "Este final muito satisfatório foi escrito por Armstrong em uma prova do verdadeiro poder da palavra e daqueles que a trazem para a página."

Priyam Marik, do Telegraph India, disse que "chegou a um final adequado com um final perfeitamente doloroso" com uma "conclusão convincente e catártica para uma história que será difícil de igualar".

Linda Holmes escreveu na NPR: "É exatamente o final certo para este programa, eu acho. O que posso dizer? É um dos meus programas favoritos de todos os tempos. Brilhantemente atuado, escrito, dirigido ... e muito divertido de se falar."

"Parte da magia e do mistério de Succession é como um programa dedicado a pessoas tão repreensíveis pode ser tão agradável", escreveu Joshua Chaffin no The Financial Times .