Candidato à presidência do Equador é assassinado em Quito

Há 9 minutos

O candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio foi assassinado nesta quarta-feira (09) com três tiros na cabeça, ao final de um evento político na capital, Quito.

O presidente Guillermo Lasso disse estar "indignado e chocado" com o crime. Ele convocou uma reunião de emergência para tratar do ocorrido.

"A notícia é muito triste. As diferenças políticas se resolvem nas urnas, não com violência. Nos solidarizamos com a família de Fernando Villavicencio. Quando pegam um, atingem todos nós", afirmou González.