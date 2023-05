A mulher que escreveu livro sobre a morte do marido e foi acusada pelo seu homicídio

Há 44 minutos

Após a morte do marido, Kouri escreveu um livro infantil ilustrado chamado Are You With Me? ("Você Está Comigo?", em tradução livre). O livro seria para seus filhos e crianças em geral a lidar com a morte de um ente querido. Ela disse à estação de rádio local KPCW que o livro trazia "paz" para ela e seus três filhos.