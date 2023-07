Expansão do universo em câmera lenta é vista pela primeira vez

Há 1 hora

Eles analisaram dados de quasares — objetos alimentados por buracos negros "supermassivos" no centro das primeiras galáxias —, e os usaram para medir o tempo logo após o início do Universo.

"Graças a Einstein, sabemos que o tempo e o espaço estão interligados e, desde o início dos tempos na singularidade do Big Bang, o Universo está se expandindo", diz ele. "Essa expansão do espaço significa que nossas observações dos primórdios do Universo devem parecer muito mais lentas do que como o tempo flui hoje."