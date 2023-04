Príncipe Harry irá à coroação do rei Charles 3º sem Meghan

Será a primeira vez que ele será visto com a família real desde o lançamento do livro de memórias dele, Spare .

O livro do príncipe Harry revelou com detalhes a profundidade dos desentendimentos com outros membros da família real e, desde então, ele falou sobre se sentir "diferente" do resto de sua família.